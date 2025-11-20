El Real Betis considera una "suerte" tener un estadio como La Cartuja, que no merma los ingresos del club

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de operaciones del Real Betis Balompié, Enrique Castillo, explicó este jueves que tener en Sevilla un estadio como La Cartuja es una "suerte", ya que tiene mayor capacidad que el Benito Villamarín, por lo que los ingresos del club en los días de partido no se ven mermados, algo que sí le ha sucedido a otros clubes como el FC Barcelona con el Estadi Olímpic Lluís Companys.

"Tenemos la suerte de tener otro estadio en Sevilla con mayor capacidad que el Villamarín, por lo que no tenemos una merma de ingresos, como sí le sucedió al FC Barcelona por ejemplo", aseguró Castillo durante su intervención en el foro 'Estadios Summit', celebrado en el Auditorio El Beatriz de Madrid.

Tras esto, el director de operaciones del club verdiblanco detalló la reforma que se está llevando a cabo en el estadio bético, motivo por el que han tenido que trasladarse a La Cartuja para jugar como locales esta temporada. "El proyecto es una nueva grada que se construye sobre la nueva, demolida. Se ocupa una parcela municipal, por lo que ha sido necesario un proyecto de aprobación urbanística y esto también retrasa la obra", comenzó el dirigente.

"Iniciamos la demolición de la grada en julio, sin las aprobaciones, aunque hemos podido contar con el apoyo del ayuntamiento de Sevilla. Ahora la demolición está a punto de terminar y ya están aprobados casi todos los trámites. Se colocará una cubierta sobre una estructura de hace 20 años, que genera incertidumbres que hace que no podamos adjudicar la construcción. Cuando despejemos las dudas, ya podremos tener una oferta definitiva", añadió Castillo.

Esta reforma se hará pensando en "la hospitalidad", aumentando el número de asientos destinados a este aspecto "de manera significativa". "En La Cartuja ya hemos incrementado los asientos 'VIP' en más de mil personas, se han segmentado una serie de productos y algunos están mas satisfechos que otros. Es importante orientar a quien va dirigido y tener un plan, porque no solo hay una solución válida", subrayó, remarcando la importancia de tener un "plan B".

"Si una estrategia no funciona, hay que cambiar la fórmula, porque el estadio no se puede cambiar. Cada zona geográfica tiene sus particularidades, por lo que no hay una verdad absoluta", agregó, antes de comentar que han detectado que "muchos extranjeros van al fútbol", a pesar de la complejidad para acceder a La Cartuja. "Sin hacer una gran publicidad, no bajamos de mil extranjeros en un partido normal, sin contar las visitas de Real Madrid o FC Barcelona", reiteró.

Castillo zanjó su intervención argumentando que "hay que tener los pies en la tierra" porque la demanda de público 'VIP' es importante, pero en Sevilla tienen un "poder económico limitado".