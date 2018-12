Passarella vaticina que Messi jugará el Mundial de Catar 2022

Publicado 28/11/2018 19:40:51 CET

SAN SALVADOR, 28 Nov. (Reuters/EP) -

El jugador del FC Barcelona Lionel Messi, que ha pedido no ser convocado por la selección argentina tras su participación en el Mundial de Rusia, volverá a la "albiceleste" e incluso jugará para su país en el Mundial de Catar 2022, dijo el excapitán y entrenador Daniel Passarella.

Messi decidió no formar parte de la selección del país sudamericano tras la eliminación de Argentina ante Francia, en los octavos de final del Mundial de Rusia. "Messi va a jugar el Mundial, olvídense que no va volver a jugar, él va a volver a la selección y por ahí van a volver otros jugadores", dijo a Reuters el campeón del mundo con Argentina en 1978 y 1986.

Passarella se encuentra en El Salvador para asesorar a un club de primera división en el manejo de sus categorías inferiores. Para el exdefensa de River Plate, Fiorentina e Inter de Milán, nadie puede saber lo que piensa Messi, pero dijo que nadie en Argentina puede pensar que el jugador del Barcelona no volverá a jugar en la selección.

"No me desagrada lo que ha hecho Lionel Scaloni como seleccionador interino de Argentina, pues observo un cambio en los jugadores convocados por el estratega", agregó Passarella. "No dudo que figuras más consagradas volverán eventualmente a la selección y será interesante ver cómo se acoplan al sistema de juego del entrenador interino", apuntó.

Scaloni fue nombrado técnico interino de Argentina tras la salida de Jorge Sampaoli. Jugadores como Javier Mascherano, Carlos Tevez o Ángel Di María no han sido convocados después de la eliminación de Argentina en el Mundial de Rusia.

Passarella, quien también dirigió a la selección de Uruguay, señaló que la actualidad que vive Argentina se debe a una combinación de factores, principalmente a problemas con los dirigentes. El "káiser argentino" también fue técnico de los clubes River Plate en Argentina, Parma en Italia, Monterrey en México y Corinhthians en Brasil.