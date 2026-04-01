Patri Guijarro: "Volver al Spotify Camp Nou es muy ilusionante y queremos la victoria"

Patricia Guijarro (FC Barcelona) y Linda Caicedo (Real Madrid) disputan el balón durante el partido de Liga F jugado en el estadio Alfredo Di Stéfano en Valdebebas, Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Barça Femení Patri Guijarro ha afirmado que volver al Spotify Camp Nou es muy "ilusionante" y por ello quieren acompañarlo de una victoria, y ha añadido que su equipo afronta el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina con ilusión por la afición y confianza en su juego para superar al Real Madrid "sin precipitarse", con el 2-6 de la ida a su favor.

"Volver al Spotify Camp Nou es muy ilusionante, emocionante. Es verdad que algunas hemos tenido la suerte de poder vivir días históricos aquí, pero tanto para las que no lo han vivido como para las que sí, creo que va a ser un día otra vez histórico, por la preventa de entradas, y ojalá podamos acompañarlo de una victoria. Eso sería perfecto", reconoció en rueda de prensa.

"Ilusionadas, emocionadas, es increíble otra vez que la gente esté tan cerquita nuestro. Que esté otra vez el estadio lleno, que podamos vivir otro día especial va a ser súper bonito y creo que tanto nosotras como la afición merecemos un día así", añadió.

Sobre el rival y la renta de la ida, Guijarro apuntó que han "vivido los dos Madrid"; "el más intenso y el de bloque medio o esperar en su campo". "Me espero un Madrid muy intenso, que vaya a por todo, tenemos que tener paciencia, tenemos una renta de cuatro goles, no nos vamos a precipitar pero no quita que salgamos con ganas", manifestó.

La jugadora subrayó el valor de los logros del equipo y la exigencia diaria. "No es fácil, aunque parezca porque se ha repetido por suerte en estos años, no es fácil. Hay que valorar lo que estamos haciendo, staff, jugadoras y club, porque no es fácil llegar a cuartos o semis, lo que hemos hecho esos años. Puede que parezca lo normal, pero cada partido es un mundo y te tienes que dirigir directamente porque todo el mundo quiere ganarte. Seguir mejorando, siendo exigentes como somos, no es fácil y conseguir resultados, tampoco. Hay que dar valor a lo que estamos haciendo", pidió.

"Hay que darle valor a lo que hacemos, a lo que nos exigimos, al trabajo y ambición. Como digo, hemos conseguido muchísimas cosas que no son nada fáciles, repetirlas y mantenerse. Hay que dar mucho valor a la continuidad y a la mejora que estamos haciendo, es realmente lo difícil", reiteró.

Sobre la relación con la afición, explicó: "Somos súper cercanas, nos encanta que nos sientan así. Es lo que queremos transmitir. Es una de las cosas buenas que tenemos como equipo y como afición y como club, esa conexión que tenemos. Que vayamos a un estadio que no sea el Spotify Camp Nou y haya más culers que aficionados del otro equipo y el apoyo de los culers siempre nos da un plus en cada partido".

En relación con Alexia Putellas y su histórico partido 500 con el Barça, declaró que le comentó a la capitana que era "cosa del destino, de la vida" hacerlo contra el Real Madrid y en el Spotify Camp Nou. "Ojalá poder hacerlo con una victoria, poder celebrarlo con ella esos 500 partidos históricos para ello. No hay nadie mejor que Alexia para que le pase algo así", señaló.

Sobre su propio estado físico y contribución al equipo, Guijarro señaló que se siente "bien" tras dejar atrás una importante lesión. "Después de la lesión tenía en mente volver poco a poco, lo estoy consiguiendo y estoy contenta por lo que estoy aportando al equipo y por lo que estoy indicando. Siento que cada año voy mejorando y es lo que quiero. Me exigen el staff y hace que sea mejor cada día, mi objetivo es dar el cien por cien al equipo. Estoy contenta por conseguirlo", celebró.

Respecto al estilo de juego y el rival, comentó: "La gente que nos sigue está con nosotras; entrenamos para competir, mejorar y lograr victorias. No voy a decir que hacemos las cosas para demostrar nada, pero sí que en el día a día lo que queremos es transmitir que vamos al cien por cien. Siempre he sentido que todo el mundo que ha estado aquí ha ido al cien por cien y podemos estar tranquilas, con la afición, que nos conoce y lo sabe".

Sobre la estrategia de mañana y los precedentes ante el Madrid, señaló que harán su partido sea cual sea la estrategia blanca. "Vamos a hacer nuestro partido, siempre esperamos que salgan con todo y presión alta e intensa. Nuestro juego aparte de ahí, de salir de presiones intensas y poder salir con balón nuestro juego. Pero el segundo partido fue distinto, esperaron en su campo. Creo que van a salir con todo, cada partido es distinto, hemos vivido partidos muy distintos con el Madrid, desde que nos digan que íbamos sobradas a cosas distintas. Quieren hacerlo bien, nosotras queremos que nos salga perfecto, estos dos partidos han salido bien y ojalá repetir algo similar", manifestó.

Finalmente, destacó a las jóvenes y la adaptación de nuevas jugadoras. "Todas las jugadoras que hemos tenido han entendido el rol, se adaptan muy bien. Entienden nuestro fútbol, se adaptan a lo que se exige al mediocampo. El caso de 'Serra' es especial, me ha sorprendido muchísimo la capacidad de adaptación con 18 años que tiene, en su primer año de primer equipo y además jugar de titular en muchos partidos, en cuartos de Champions, y hacer lo que hace me ha sorprendido", comentó sobre su joven compañera Clara Serrajordi.