Pau Cubarsí: "Debemos pasar la eliminatoria sí o sí"

Pau Cubarsí, jugador del FC Barcelona, atiende a los medios durante la rueda de prensa en la jornada de entrenamiento previa al partido de la UEFA Champions League contra el Newcastle United en la Ciudad Deportiva Joan Gamper - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí ha asegurado este martes, en la previa del partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League contra el Newcastle United en el Spotify Camp Nou, que el conjunto blaugrana afronta el duelo con la obligación de superar la eliminatoria tras el buen resultado (1-1) logrado en la ida.

"Un partido muy importante, una eliminatoria que debemos pasar sí o sí. Jugamos en casa tras lograr un buen resultado fuera y con la ayuda de todos los 'culers' intentaremos pasar la eliminatoria", señaló el central en rueda de prensa.

Cubarsí destacó el buen momento del equipo y aseguró que el grupo llega preparado pese a la exigencia del calendario. "Llegamos muy bien, hemos podido recargar un poco de pilas con algo más de descanso, venimos con buena dinámica y resultados y el equipo jugando bien. No hay mucho tiempo para descansar pero tienes que buscar esos ratos para mentalizarte para el siguiente partido. Creo que estamos bien y saldremos con todo, como siempre", afirmó.

El defensor también valoró la evolución del bloque en tareas defensivas durante la temporada. "En la línea defensiva quizá hemos ido retocando cuatro cosas que al principio no nos salían del todo. Estamos a un gran nivel, cada jugador disponible está a un nivel espectacular y puede rendir de la mejor forma. Si confiamos en la filosofía del staff, que es lo que estamos haciendo, pueden salir grandes cosas", explicó.

En este sentido, el canterano resaltó el carácter del vestuario pese a la juventud de buena parte de la plantilla. "Somos muy jóvenes, no tenemos mucha experiencia en este mundo, pero tenemos las ganas de dejarnos la piel por este club como hemos hecho años en categorías inferiores. De pequeños vas teniendo experiencias de jugar contra grandes rivales y en partidos que necesitan concentración máxima", comentó.

"Que la gente vea que todo es posible y que tengas la edad que tengas puedes dar el máximo, dejarte la piel y tener la confianza del míster para hacerlo", añadió.

Cubarsí restó importancia a la exigencia física de los delanteros rivales en la máxima competición europea. "En un partido de 'Champions' están los mejores, juegas contra los mejores en casi cada partido. Para mí no es un problema enfrentarme a un jugador más rápido o más corpulento, intento centrarme en mí, en empezar de la mejor manera y en darlo todo", explicó.

El defensa también elogió el rendimiento de su compañero Gerard Martín, con quien comparte el eje de la zaga en varias fases de la temporada. "Está haciendo una temporada espectacular, el año pasado también, aunque más como central. Intentamos ayudarnos en lo que podemos y está haciendo una temporada magnífica. A lo mejor ahora está más cómodo como central izquierdo", señaló. "Estamos todos a un nivel espectacular, todos podemos jugar y rendir al máximo, pero estoy muy contento por él", añadió.

Por último, Cubarsí advirtió del potencial del Newcastle pese a la ventaja blaugrana en la eliminatoria y destacó el nivel individual de sus futbolistas. "Tienen jugadores de alta calidad. A lo mejor Anthony Gordon está ahora listo para jugar de inicio, pero no nos centramos en los jugadores rivales, porque todos tienen un nivel espectacular, sino en nosotros y en qué podemos mejorar", concluyó.