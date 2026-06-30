Pau Gasol apuesta por la Liga F con "la ilusión y la oportunidad de hacer algo especial"

El exjugador de baloncesto Pau Gasol en una imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pau Gasol se muestra "lleno de ilusión" por la inversión de 55 millones a Liga F que va a hacer a través de 'Gasol16 Ventures', "una oportunidad de hacer algo especial" en la que quieren "aportar conocimiento, perspectiva y trabajar de forma conjunta" para lograr el crecimiento de una competición donde cree que hay "mucho margen de oportunidad y de crecimiento".

"Hemos estado trabajando durante estos meses para llegar a este hito y estamos llenos de ilusión por muchas razones. Principalmente, porque creemos en el deporte en su totalidad y en las oportunidades, y el 'timing' y el momento ahora es el ideal y el idóneo", señaló Gasol durante la presentación del acuerdo entre Gasol16 Ventures y Liga F.

El de Sant Boi ha visto "también la evolución del deporte femenino en otras partes del mundo, en Estados Unidos quizás especialmente", y también "el talento" que hay en España y "el trabajo que se ha hecho desde la Liga F durante estos años". "Es un momento idóneo para dar un salto adelante, para apostar de verdad por nuestras jugadoras, por todas las niñas en nuestro país que quieren jugar al fútbol y practicar deporte", indicó.

"Estoy agradecido por la oportunidad y a los clubes por su confianza. Ahora se abre una puerta, una nueva dimensión, y nuestro equipo y yo siempre trabajamos mucho desde esa perspectiva, desde la ambición, pero desde la ilusión y desde la oportunidad de hacer algo especial", agregó al respecto.

El exjugador dejó claro que "Pau Gasol y su equipo no vienen a decirle a Liga F ni a los clubes cómo tienen que hacer las cosas". "Quiere aportar conocimiento, perspectiva y trabajar de forma conjunta para cómo podemos crecer. Pero el primer paso, obviamente, es la inversión en sí", advirtió.

Del mismo, aseguró que en el acuerdo, al que, según las informaciones, no se han suscrito cuatro de los 16 clubes, han querido "entender muy bien" y "respetar mucho ciertas cosas para el bien común". "Hemos oficializado un acuerdo que sea muy sensible con ello. Lo que queremos es que esto sea un gran éxito y que todos ganemos, también desde el punto de vista de inversión", sostuvo.

A Pau Gasol y 'Gasol16 Ventures' le han atraído de la Liga F Moeve "e trabajo bien hecho durante estos años" y "el potencial que tiene de crecimiento y de mejora". "Creemos que con esta operación y esa inversión y el trabajo que podemos hacer conjuntamente podemos seguir con esa progresión y ese crecimiento", apuntó.

"Es un compromiso a largo plazo, estamos hablando de un largo recorrido", prosiguió el catalán, que no duda de que "el fútbol en particular es un deporte a nivel mundial y de masas grande" y de que España cuenta "con las mejores jugadoras del mundo" y a un "referente y punta de lanza" como el FC Barcelona, "Tenemos muchos factores y alicientes para hacer que la Liga F sea mejor y que el deporte y el deporte femenino crezcan y den un salto hacia adelante con un valor propio, reconocido y con margen de crecimiento", expresó.

Por ello, también desean que su inversión ayude a "retener talento y a atraer también el mejor talento". "A partir de ahí también queremos generar una estructura también interna dentro de Liga F para poder desarrollar y perseguir esas colaboraciones y acuerdos comerciales", puntualizó.

"Queremos usar nuestra experiencia dentro del deporte y también los contactos que tenemos en el mundo del deporte a nivel internacional para seguir sumando y hacer equipo. Esto es un viaje que emprendemos juntos, es un hito que nos llena a todos de ilusión, pero ahora hay que empezar a aterrizar y poco a poco pues ir caminando", advirtió Gasol.

CONSEJO ASESOR DE DEPORTISTAS INTERNACIONALES

Y como ayuda, habrá un consejo asesor de deportistas internacionales, que "es una parte importante dentro de toda la estrategia también" para lograr que "figuras del deporte nacional e internacional se sumen al proyecto y les ilusione poder aportar valor y relevancia y exposición a la Liga F, al deporte femenino y al fútbol femenino". "Ya hemos tenido diferentes conversaciones. Estos meses han sido muy gratificantes y muy positivos por todo el 'feedback' que hemos recibido por parte de inversores y de otros deportistas", celebró.

Para el doble ganador del anillo de la NBA, "hay muchas señales" que les indicaban que esta inversión en el fútbol femenino español "era una grandísima oportunidad" y que "habría mucha gente que le gustaría e ilusionaría formar parte y aportar su granito de arena". "Empezaremos a desarrollarla y podremos ir anunciando cosas, espero que muy pronto", anunció el presidente de la Comisión de Deportes del COI.

De cara al futuro de este acuerdo, imagina "crecimiento, impacto, estadios llenos viendo a sus jugadoras y a esos referentes dentro del fútbol femenino, inspiración en la comunidad en los más jóvenes y marcas e instituciones queriéndose involucrar y apostando también por la liga y por el proyecto y por el deporte en general".

"Al final, es una oportunidad y un proyecto que transmite y en el que se respira muchísima ilusión, así que el impacto que podemos tener creo que es muy grande. Hay mucho margen de oportunidad, de crecimiento y de poner los límites. Esa es mi filosofía de vida, los límites ya te los va poniendo la vida, no te los pongas tú", remarcó el catalán, que no esconde que todo el proceso "ha sido muy cuidado y muy pensado".

Igualmente ha sido clave "la involucración y la ilusión de los clubes" y "la posibilidad de elevar a todas las jugadoras". "Para mí la futbolista, el deportista, está muy en el centro, y cuidar y elevar a ese deportista como un referente es muy importante. Es una apuesta colectiva y dependerá de nosotros de que llevara al proyecto lo más alto posible", deseó el triple medallista olímpico.

Sobre su paso por el FC Barcelona y lo que pudo conocer en aquella segunda etapa del equipo femenino de fútbol, Gasol admite que quieren "compartir buena praxis entre los clubes" y que "cosas que funcionen puedan ser aplicables a otros clubes". "Lo que conozco del Barça es que invirtió en el fútbol femenino desde el principio y eso también ha dado sus frutos. Vamos a ver si eso también puede inspirar en la medida de lo posible y ajustado a las circunstancias de cada club, y uno de nuestros clubes o varios estén ahí a lo más alto de Europa cada año, y que no sólo sea el Barça", ahondó.