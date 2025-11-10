Pau Quesada: "El equipo no está aún al cien por cien"

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid Femenino, Pau Quesada, advirtió este lunes que su equipo, pese a su buen momento actual, "no está aún al cien por cien", y dejó claro que van a tratar de darle "continuidad" en la visita en la Liga de Campeones de un "rival exigente" como el París FC francés.

"Esto es un proceso y en la construcción del equipo desde el inicio veíamos lo bien que trabajaba el grupo. Independientemente de los resultados es algo que he destacado siempre. Fuimos creando relaciones dentro y fuera del terreno de juego y los resultados están reforzando ese trabajo, pero el equipo no está aún al cien por cien", subrayó Quesada en rueda de prensa previa al choque contra el equipo parisino recogida por la web del club.

El técnico madridista ve "un escenario ideal" jugar en el Alfredo Di Stéfano para lograr "la tercera victoria consecutiva en Champions" y "la octava" de la temporada, y para ello considera clave que haya encontrado "solidez" a nivel defensivo con tres porterías a cero seguidas.

En este sentido, el preparador valenciano admite que esta fortaleza defensiva "es algo en lo que el equipo cree muchísimo". "Nuestro aspecto defensivo parte de la presión arriba, ser muy agresivas y dominantes. El equipo se está encontrando muy cómodo y hay que intentar darle continuidad este martes", remarcó.

Sin embargo, sabe que el París FC "es un rival exigente" al que conocen "bien". "Viene de hacer un gran partido contra el Olympique de Lyon y tiene muchísimo potencial por fuera y en la última línea. Queremos intentar ser muy agresivas y dar continuidad a lo que estamos haciendo en el Di Stéfano, donde el equipo se ha mostrado muy sólido", sentenció Quesada.