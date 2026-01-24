Pau Quesada: "Tenemos el camino y la identidad clara, podríamos haber ganado esta final"

Pau Quesada, Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pau Quesada, mostró su "enfado" por no ganar la Supercopa de España este sábado contra el FC Barcelona aunque felicitó a su equipo por dar el "máximo" en una final donde demostraron que tienen claro "el camino".

"Nos vamos enfadados, muy enfadados porque podríamos haber ganado la copa, podríamos haber ganado esta final. Hemos ido al máximo, las jugadoras se han vaciado, y aprender para el próximo reto que tengamos contra este tipo de equipos", dijo en rueda de prensa.

El preparador de las blancas defendió la progresión de su equipo ante rivales de primer nivel después de caer 2-0 en Castellón. "Tenemos el camino y la identidad clara, lo vimos en Montjuic, que perdimos pero generamos muchas ocasiones", afirmó.

"Teníamos el camino claro. Hoy hemos ajustado dos, tres cosas, han hecho un partido muy bueno, pero para ganar al Barça, al Lyon, al Chelsea, al Arsenal, tienes que hacer un partido perfecto. Es la perfección que buscamos. Llevamos seis meses juntas, hemos estado muy cerca, pero tenemos que seguir trabajando", añadió.

Por otro lado, Quesada reconoció que Misa Rodríguez fue decisiva con sus paradas, pero que vieron cerca el 1-1. "Hemos estado muy cerca. Misa nos ha sostenido, ha hecho una gran final. Hemos generado muchas situaciones, veíamos más pronto el 1-1, el Barça no estaba corriendo tanto al espacio, lo teníamos bastante controlado. En una jugada aislada se nos ha ido el partido", comentó.

"Son situaciones que ellas son muy poderosas en duelos directos. Nos da rabia no las jugadas de sus goles sino que las buenas sensaciones no nos lleven a la Supercopa, sirven para construir pero no para ganar", terminó.