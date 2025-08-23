Paunovic: "No nos vamos a achicar ante el Real Madrid"

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic, ha reconocido que el partido de LaLiga EA Sports de este domingo ante el Real Madrid en el Carlos Tartiere será "una fiesta", aunque ha advertido que "no" se van a "achicar" y que sus futbolistas saltarán al campo "convencidos, alegres y con coraje".

"Hemos descansado bien y durante la semana hemos trabajado para proponer una idea de juego y un plan de partido para poder ganar. Tenemos respeto al Real Madrid, pero el máximo respeto nos lo tenemos a nosotros mismos. No nos vamos a achicar, queremos salir convencidos, alegres y con coraje", declaró en rueda de prensa.

24 años después, el estadio oviedista volverá a acoger un partido de la máxima categoría del fútbol español, y el técnico serbio no rehuye la importancia del acontecimiento. "Lo de mañana es una fiesta, por fin vuelve el fútbol de Primera División a Oviedo. Nos enfrentamos a un gran rival y queremos contribuir a esta fiesta con nuestro fútbol. Queremos ser un equipo que defienda bien, que compita con lo que tiene, siendo fuertes con nuestra afición", subrayó.

En otro orden de cosas, no cree que el encuentro de este domingo se parezca al de la pasada semana ante el Villarreal, en el que los asturianos encajaron una derrota (2-0). "Son equipos distintos y por lo tanto el partido también lo será. El rival tiene sus armas y nosotros también tenemos nuevas armas que acoplar. Estamos completando la plantilla con nuevos refuerzos", apuntó.

Por último, habló de la casualidad de que el último partido en Primera del conjunto azul y el primero en casa en el regreso a la élite hayan sido ante el Real Madrid. "Yo quiero olvidarme de este partido de 2001. Veremos si esta vez la pelota entra. Eso fue en el pasado y es nuestros recuerdo, pero estos chicos tienen que crear ahora otro nuevo y esperemos que pueda ser uno que recuerden para siempre en Oviedo", finalizó.