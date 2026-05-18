Pedri e Iniesta protagonizan junto a clientes y trabajadores la campaña de verano de Decathlon

Archivo - Pedri, en la imagen, e Iniesta protagonizan junto a clientes y trabajadores la campaña de verano de Decathlon - DECATHLON - Archivo

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Decathlon ha presentado su nueva campaña de verano con los futbolistas Pedri y Andrés Iniesta como embajadores principales de una acción en la que la marca deportiva sitúa también en primer plano a clientes y trabajadores de la compañía.

La campaña, articulada bajo el lema 'Este verano es un viaje y empezó en 2010', reúne a 28 clientes habituales y colaboradores de Decathlon seleccionados a través de una convocatoria en redes sociales, donde los participantes debían compartir su vínculo con el deporte y explicar por qué querían convertirse en embajadores de la marca.

La compañía explicó que la iniciativa busca construir "un relato coral" en torno a distintas formas de vivir el deporte, mezclando perfiles profesionales y aficionados en una misma narrativa. Así, Pedri e Iniesta comparten protagonismo con trabajadores y clientes en una campaña que pone el foco en las experiencias personales y en la relación cotidiana con la práctica deportiva.

Como eje simbólico de la acción, Decathlon impulsará durante el verano una gira itinerante con una van que recorrerá distintos puntos de España vinculados al deporte y a la comunidad de la marca. La primera parada tendrá lugar en Alicante, con una experiencia de montaña y camping en la tienda de Bolulla, mientras que la segunda será en la playa valenciana de Cullera, con actividades participativas y presentación de productos de temporada.

La gira concluirá en Madrid con una activación especial relacionada con el Mundial y diferentes propuestas para acercar el deporte a los asistentes. Durante el recorrido, varios embajadores de la compañía participarán en las distintas paradas y compartirán actividades con el público.

La directora de marketing de Decathlon, Francesca Musacchio, señaló que la campaña busca reflejar el papel central de la comunidad dentro de la marca. "Nuestra comunidad es lo más importante y queríamos construir una historia en la que pudieran verse reflejados de una forma real y cercana", afirmó.

La compañía enmarcó esta acción dentro de su evolución hacia un modelo de comunicación "más abierto y participativo", reforzando su posicionamiento alrededor de la democratización del deporte y del protagonismo de las personas que forman parte de su comunidad.