Pedri: "No me veo líder nada, es más importante que estemos todos unidos"

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Pedri González tiene claro que no se ve como "líder de nada" y que la fuerza del grupo es lo "más importante", y aseguró que es feliz con todo lo que le está pasando porque era lo que quería desde que era "pequeño".

"No me veo de líder de nada, creo que otros lo hacen mejor que yo. El grupo depende de que estemos todos unidos y rememos en la misma dirección y eso es más importante que alguien ejerza de líder", confesó Pedri este lunes en rueda de prensa en el Estadio de Riazor.

De todos modos, el canario es "consciente del peso" que actualmente tiene en la selección y en el FC Barcelona, pero es algo que lleva "tranquilo". "Tengo que quitarme peso, es más importante el equipo que un jugador y eso se nota aquí y en mi equipo", apuntó.

"Para mí es un orgullo que te comparen con tu ídolo, significa que estás haciendo las cosas bien, pero sé que es muy complicado llegar a lo que hizo Andrés, que era una auténtica locura como jugador y persona. Me lo tomo como una motivación para seguir mejorando", replicó sobre la comparación con Iniesta.

Pedri cogió el número '10' porque lo vio "libre" y es un número que le gusta, aunque sabe que "lo ha llevado gente importante", algo que tampoco le supone una presión. "Intento estar tranquilo y jugar como sé", señaló. "No ensayo estar tranquilo, siempre intento estar muy tranquilo y mi familia me ayuda en esto, les estoy agradecido porque me han preparado bien para afrontar las cosas que me han venido", se sinceró.

"Todo ha pasado muy rápido. Hace dos años jugaba en Las Palmas y ahora estoy en la selección y en el Barça, intento disfrutarlo poco a poco, pero a veces reflexiono sobre lo que ha pasado y es una auténtica locura. Estoy contento y con ganas de seguir afrontando esto porque era lo que quería de pequeño", añadió sobre su fulgurante progresión.

Pedri elogió a su compañero Gavi y deseó que "ojalá" puedan parecerse a la dupla que formaron Xavi e Iniesta, que han sido "de los mejores que ha tenido la selección". "Será complicado llegar a lo que hicieron, pero Gavi y yo tenemos una relación espectacular, vivo casi todos los días con él y le tengo un aprecio especial, tiene un potencial muy bueno", elogió al andaluz.

El centrocampista espera ante Islandia "un partido difícil como ante Albania" y que les hará "sacar lo mejor" que tengan, y celebró jugar en A Coruña, una ciudad donde han notado "el cariño que la gente le tiene a la selección" y que espera que esté "igual" que el pasado sábado en Barcelona. Además, jugará en la ciudad donde brilló otro ilustre grancanario como Juan Carlos Valerón, del que aprendió "mucho". "Es una auténtica locura como jugador y es una magnífica persona", opinó.

Finalmente, dejó claro el apoyo al seleccionador Luis Enrique Martínez para que continúe en el cargo. "Luis significa mucho para este grupo, nos ha ayudado muchísimo y ojalá que para mí y por el bien de la selección se quede mucho tiempo", sentenció.