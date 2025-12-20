Archivo - Pellegrino Matarazzo, nuevo entrenador de la Real Sociedad. - Uwe Anspach/dpa - Archivo

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad ha llegado a un acuerdo con el entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo para que sea el nuevo técnico de su primer equipo masculino durante lo que queda de este curso y hasta el final de la temporada 2026/27.

Así lo indicó en su página web el club donostiarra, que hasta este sábado tenía de técnico interino a Ion Ansotegi. "Mañana presenciará el encuentro del Sanse y el lunes, a partir de las 16.00, será presentado oficialmente en el Estadio de Anoeta", añadió la nota de prensa.

"Nacido en 1977 en New Jersey, Matarazzo comenzó su carrera como técnico en los equipos del fútbol base del FC Núremberg. En 2017 pasó al Hoffenheim, donde fue técnico ayudante del primer equipo junto a Julian Nagelsmann logrando la clasificación y compitiendo en la Champions League", resumió la entidad 'txuri-urdin' en su comunicado oficial.

"Dos años más tarde se estrenó como primer entrenador, cogiendo las riendas del VfB Stuttgart, equipo al que ascendió esa misma temporada a la Bundesliga. Una vez dejó el Stuttgart, donde logró estabilizar al equipo en la élite, volvió al Hoffenheim, equipo que dirigió durante casi dos temporadas", aludió a su clasificación para la Europa League.

"Ahora llega a la Real para enderezar el rumbo y darle un nuevo impulso al equipo en una temporada en la que aún quedan retos por delante", concluyó el texto de prensa de la entidad vasca.