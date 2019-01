Pellegrino: "Vamos al Bernabéu con la ilusión de dejar la eliminatoria abierta"

Publicado 08/01/2019 17:07:09 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CD Leganés, Mauricio Pellegrino, ha asegurado que acuden al Santiago Bernabéu, donde disputarán este miércoles el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, "con la ilusión de dejar la eliminatoria abierta para el partido de casa", y ha recordado que, aunque el año pasado dieron la campanada ante los blancos, "la historia nunca juega los partidos".

"El Real Madrid es un equipo que ha ganado cuatro 'Champions' en los últimos años. Uno puede decir que tiene un buen portero, una buena defensa, buenos delanteros, buenos medios, balón parado... Si hablamos de preocupaciones, a nivel futbolístico hay un montón. Por suerte, el fútbol tiene algo maravilloso, que en deportes de equipo no siempre los mayores presupuestos ganan, sino los que están bien en ese partido. Vamos a ir con la ilusión de dejar la eliminatoria abierta para el partido de casa", declaró en la rueda de prensa previa.

En este sentido, reconoció que han "enfocado" su trabajo de estos días en mejorar sus actuaciones "fuera" de casa. "Daremos posibilidades a algunos chicos que están frescos, creo que vamos a competir bien, físicamente estamos bien, y esa es mi gran ilusión. La historia nunca juega los partidos. El año pasado había una eliminatoria, pero es otro momento y otro entrenador. Yo al Leganés todavía no le he dado mucho y espero poder darle alegrías también a la gente", dijo sobre la eliminación de los blancos a manos del conjunto 'pepinero' el año pasado.

El preparador argentino, por otra parte, valoró las críticas blancas a la actuación del VAR en el encuentro ante la Real Sociedad y recordó que los errores derivados de su uso deberían tener "la misma importancia" en todos los partidos. "Que yo recuerde, desde la jornada 1, jugadas polémicas del VAR y errores ha habido en todos los partidos y todas las jornadas. Como entrenador del Leganés, me gustaría que se tratasen igual las acciones del Huesca, las del Villarreal, las del Leganés, las del Barcelona, las del Athletic, las del Celta... Parece que ahora es noticia en un partido del Real Madrid", apuntó.

"Creo que le tenemos que dar a todas las jugadas la misma importancia. Yo estoy a favor del VAR, creo que es una herramienta que nos puede ayudar; a nosotros nos ha perjudicado y nos ha beneficiado. Es difícil cuando te toca tener racionalidad y análisis porque a nivel emocional uno está tocado por un resultado. A nosotros nos ha tocado muchísimo. España tiene buenos árbitros, buenos profesionales, que cometen errores como todos los profesionales. Todas las jornadas siempre hay una jugada que se puede analizar o no", prosiguió.

Así, a pesar de los problemas, "al final, en 38 jornadas uno termina en el lugar que se merece". "Más difícil y decisiva es cuando es un Mundial, una eliminatoria de 'Champions', porque te puede dejar dentro o fuera", dijo. "El fútbol hoy da mucho que hablar, hay un gran negocio detrás de esto, y deberíamos tratar de cuidar un producto que tenemos que es muy bueno, que es LaLiga", añadió.

Además, incidió en que "todo lo que sucede alrededor de un gran equipo es noticia". "En los partidos, lo que haga el adversario casi siempre tiene que ver muchísimo con lo que hagamos nosotros, independientemente del momento en el que estén los rivales. Los equipos grandes, en los momentos difíciles es cuando más peligrosos son, por eso no me atrevo a hacer ningún pronóstico. Me imagino un rival que va a salir a presionar, a tratar de revertir la situación, pero todo va a depender de lo que hagamos nosotros en el campo, de lo difícil que podamos poner las cosas al Real Madrid y de nuestro rendimiento en su campo. La ecuación es sencilla", subrayó.

"SI LA CLASIFICACIÓN ESTÁ APRETADA, MEJOR"

Sobre la cercanía entre el partido copero y el de LaLiga Santander ante el Huesca, el de Córdoba afirmó que tienen "jugadores para afrontar con confianza esta eliminatoria". "No quiero poner excusas. Es difícil para nosotros jugar el miércoles por la noche y el sábado a la una de la tarde, tienes menos de tres días para jugar un partido. Eso no ayuda mucho para hacer repetir esfuerzos. Algunos van a tener que hacer", confesó.

Sin embargo, sí cree que el hecho de que haya tantos equipos en la zona baja les beneficia. "Si la clasificación está apretada yo creo que es mejor; probablemente tengamos que conseguir menos puntos para llegar más arriba cuando todo está apretado. Es normal que los equipos vayan ganando puntos cuando tienen que ganar, pero creo nosotros tenemos que seguir en lo que estamos. Perdimos el otro día pero hay cosas positivas para rescatar. Tenemos un partido importante el miércoles y el sábado vamos a estar preparados también", expuso.

En otro orden de cosas, confirmó que "va a jugar" el 'Pichu' Cuéllar en portería, ya que el guardameta Andriy Lunin no podrá enfrentarse a su exequipo por la 'cláusula del miedo', igual que el centrocampista Óscar Rodríguez. "Esa cláusula está, y nosotros, tras el sorteo, nos hemos movido para tratar de, que tanto él como Óscar, pudiesen jugar, pero al final son cláusulas que ya estaban y hay que respetarlas", manifestó.

Además, reconoció que están trabajando en conseguir un segundo año de cesión del ucraniano. "Para darle más tranquilidad al jugador lo hablamos, pero no hay nada oficial todavía. A mí me gustaría, obviamente", continuó, antes de confirmar que no podrá contar con Michael Santos ni con Diego Rolan, mientras que Ezequiel Muñoz "está entrenando con el equipo". "Hay algunos jugadores que jugaron el otro día con alguna pequeña molestia, pero mañana vamos a decidir la lista. José Arnáiz probablemente vaya convocado", señaló.

Por último, Pellegrino no descartó seguir engrosando la plantilla si se da la oportunidad en el mercado de invierno. "Yo cuento con todos los jugadores que tengo en plantilla. Estamos buscando en algunos puestos, como en el de portero, y vamos a seguir trabajando y tratando de estar atentos a nuestras posibilidades", finalizó.