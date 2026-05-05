La penúltima jornada de LaLiga EA Sports se disputará en horario unificado el domingo 17 de mayo a las 19.00 horas

Archivo - Ferran Torres y Álvaro Valles en el Real Betis-FC Barcelona de la primera vuelta
Archivo - Ferran Torres y Álvaro Valles en el Real Betis-FC Barcelona de la primera vuelta - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 5 mayo 2026 20:52
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   MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

   La trigésima séptima y penúltima jornada de LaLiga EA Sports se disputará en horario unificado el domingo 17 de mayo a las 19.00 horas, ha confirmado este martes LaLiga.

   Según explica la patronal, todos los partidos están sujetos a modificaciones una vez se conozcan los resultados de las jornadas previas, que podrían resolver los objetivos que aún están en juego para algunos equipos.

   En este sentido, si fuera posible, se podrán fijar distintas franjas horarias unificadas por objetivos clasificatorios diferentes, como el título, los puestos europeos o el descenso.

--HORARIOS DE LA JORNADA 37 DE LALIGA EA SPORTS.

   Athletic Club - RC Celta       19.00 horas.

   Atlético de Madrid - Girona FC 19.00 horas.

   FC Barcelona - Real Betis       19.00 horas.

   Elche CF - Getafe CF             19.00 horas.

   Levante UD - RCD Mallorca       19.00 horas.

   Rayo Vallecano - Villarreal CF   19.00 horas.

   Real Sociedad - Valencia CF    19.00 horas.

   Real Oviedo - Deportivo Alavés 19.00 horas.

   CA Osasuna - RCD Espanyol       19.00 horas.

   Sevilla FC - Real Madrid       19.00 horas.

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