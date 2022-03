Pep Guardiola: "El Atlético es como es y es capaz de evitar lo que eres"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, recalcó este viernes la dificultad de medirse en los cuartos de final al Atlético de Madrid, un rival del que destacó su filosofía su capacidad de "evitar" que el contrario pueda imponer la suya.

"¿Qué puedo decir? Pasaron por una fase de grupos increíblemente dura y luego durante 180 minutos contra el United fueron mejores. En Madrid estuvieron fantásticos y también aquí. Es un equipo que es lo que es y es capaz de evitar lo que eres. Intentas imponer tu juego, pero a veces es difícil", señaló Guardiola en rueda de prensa recogida por la web del club.

El técnico catalán sabe que "jugar el partido de vuelta fuera es más complicado", pero recordó que ahora ya sólo quedan "los ocho mejores equipos de Europa" y que "todos los caminos son difíciles", y también hizo hincapié en los estilos de ambos. "Si a Simeone le gusta no encajar goles, a mí me gusta más que a él. Y me gusta contraatacar, como a él", advirtió

"Ambos equipos encajan pocos goles y conceden pocas ocasiones. Quizás ellos defienden más en el bloque bajo, pero en algunos momentos presionan alto. En los primeros 20 minutos en Madrid, el United no podía respirar", añadió.

El de Santpedor se fijó que en Old Trafford, cuando el Atlético encontraba su ritmo pudo "usar el contraataque", lo que considera su arma favorita. "Lo están haciendo durante muchos años, tal vez una década. Llegaron así a una final de la Champions y, salvo por un minuto, no la ganaron. Ellos juegan para ganar y nosotros jugamos para ganar. Sabemos que será difícil imponer nuestro juego porque ellos son buenos en eso", comentó.

"Ellos compiten para ganar títulos. Tuvieron éxito y todos saben cuál es su camino, los jugadores saben lo que tienen que hacer y es por eso que fueron increíblemente consistentes en el último año. Tenemos que ser inteligentes, esperar el momento adecuado", remarcó Guardiola.

El entrenador del City eludió hablar de unas posibles semifinales contra el Chelsea o el Real Madrid porque tienen "trabajo duro" ante los de Simeone. "Vamos a un buen estadio, con una afición increíble y para llegar a semifinales. Ojalá ellos estén también preocupados de jugar contra nosotros", sentenció.