Peque cuelga las botas con 38 años

Patricia González Mota 'Peque' - RFEF

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de fútbol sala Patricia González Mota 'Peque' ha puesto fin este sábado a una carrera deportiva de dos décadas con una victoria con el LBTL Futsal ante su exequipo, el Reyco Burela FS (5-0), en la undécima jornada de la Primera FS Iberdrola.

En el Pabellón Jara Carrillo de Alcantarilla (Murcia), la madrileña, de 38 años, recibió el homenaje de compañeras y excompañeras, que le hicieron pasillo entre aplausos, y disputó su último encuentro antes de colgar las botas.

Peque finaliza su etapa como deportista convertida en leyenda del fútbol sala nacional y tras ser nombrada mejor jugadora del mundo en 2022. En su palmarés figuran cinco Ligas de Primera División, seis Copas de la Reina, cuatro Supercopas de España y un Campeonato de Europa de clubes, todos con Burela, y tres Eurocopas con la selección española femenina.

Comenzó su carrera en el Navalafuente FS antes de estrenarse en Primera con el Majadahonda FSF y de jugar cinco temporadas con el FSF Rioja Diamante. En 2011 firmó con el Burela FS, con el que estuvo cinco campañas en su primera etapa con el conjunto lucense.Después de pasar por el Ichussa Sinnai y el FF Cagliari, regresó a Burela otros cinco cursos. Sus últimas temporadas las pasó en el AD Alcorcón y el LBTL Futsal.

Como internacional, debutó con España en 2009 y ganó tres Eurocopas (2019, 2022 y 2023), disputando 125 encuentros y marcando 53 goles. Se lesionó en los días previos al primer Mundial femenino de la historia, celebrado entre noviembre y diciembre en Filipinas.