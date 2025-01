Pere Romeu: "Este Barça es exageradamente competitivo y cada día quiere más"

Archivo - Pere Romeu, head coach of FC Barcelona Femenino attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the UEFA Women’s Champions League, football match against SKN St. Polten at Ciudad Esportiva Joan Gamper on November 11, 2

Archivo - Pere Romeu, head coach of FC Barcelona Femenino attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the UEFA Women’s Champions League, football match against SKN St. Polten at Ciudad Esportiva Joan Gamper on November 11, 2 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, aseguró en la previa del partido de semifinales de la Supercopa de España femenina contra el Atlético de Madrid, en Leganés, que su equipo es "exageradamente competitivo" y que siempre "quiere más", por lo que afronta con ilusión, a nivel personal, este reto de poder lograr su primer título como primer entrenador blaugrana.

"Es mi primera temporada como primer entrenador, me llegan mil 'inputs' y cosas. Este equipo es exageradamente competitivo y cada día quiere más, y las jugadoras ponen el foco en competir. Hasta ahora no nos hemos centrado en cosas externas, solo en cómo combatir al Atlético y en cómo pasar a la final", manifestó en rueda de prensa.

Pese a que la victoria contra el Athletic Club (0-2) en San Mamés llegó en el descuento, en un mal partido, el Barça llega a Butarque dispuesto a llevarse el título de nuevo. "Venimos de un partido contra el Athletic Club en San Mamés que no fue el deseado, no fue el mejor. No estuvimos muy acertadas", reconoció Romeu.

"Pero nos jugamos el primer título, el equipo llega bien y Caroline estará bien, entrará en la convocatoria. Hasta ahora le hemos dado descanso por pura prudencia, no porque tuviera nada grave", anunció Pere Romeu, que podrá ir con todo a por este primer título de la temporada.

"A nivel personal estoy contento, ilusionado y motivado para intentar ganar el primer título y seguir con la línea ascendente de que el equipo siga compitiendo bien y que primero pueda hacer un buen partido contra el Atlético para merecer ganar y plantarnos en la final", aseguró.

"Como entrenador, y el equipo y el club, estamos muy motivados para conseguir el primer título de la temporada. A ver qué tal partido hacemos, cómo está el equipo, y nos favorecerá para llegar a la final. No sé si el título marca si has empezado bien o no la temporada, pero por nivel de plantilla y fútbol que queremos desarrollar intentaremos ir a por la victoria y a por la final", reiteró.

En este sentido, aseguró que podría haber cambios en su once, pero no una revolución dado lo mucho que está en juego. "Es un torneo corto y si no ganas esta semifinal estás fuera ya del primer título de la temporada. Sacaremos el once más competitivo para superar al Atlético. El once que nos acerque más a la final", manifestó.

Y es que prevé un partido "muy exigente". "Quizá en Liga no han acabado, tras la derrota contra nosotras, de ser continuistas y no están en una dinámica buena. Pero cuando te descuelgas de la cabeza, te queda la Supercopa y siempre es una motivación extra. Es un partido de 90 minutos, el Atlético es un buen equipo y juega bien a fútbol, no es fácil marcarles y es puntero en la Liga F. A 90 minutos será un partido muy exigente, la verdad", se sinceró.

En cuanto a que la Supercopa pueda irse también a Arabia Saudí, como la masculina, aseguró no saber nada y no estar pendiente de ello. "Ahora mismo no pienso en ello, hasta que nadie me comparta información y lo desconozco. Y solo puedo estar centrado en lo que nos viene, en intentar ganar la semifinal para estar en la final", argumentó.

Pero sí lamentó no haber tenido más tiempo para preparar, a nivel organizativo, esta Supercopa. "A nivel de tiempo me parece muy poco tiempo para una planificación deportiva y para la organización de los aficionados para viajar. Tendríamos que tener más tiempo y todas las partes saldríamos beneficiadas", valoró.