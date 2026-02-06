Pere Romeu: "Cada partido ante el Real Madrid pensamos que va a ser el más complejo"

Pere Romeu durante el Real Madrid-FC Barcelona de la Copa de la Reina Iberdrola 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona Femení, Pere Romeu, recordó que los Clásicos traen consigo "una motivación y una energía increíble" y aseguró que cada vez que van a jugar ante el Real Madrid piensan que será "el partido más complejo", subrayando que el dominio estadístico apabullante tras 22 encuentros entre ambos y tras ganar el duelo de cuartos de este jueves de la Copa de la Reina Iberdrola es algo que le dice "poca cosa", aunque salen "reforzados a nivel mental".

"Esto es un Clásico y es una motivación y una energía increíble para nosotros. Cada partido que tenemos contra el Real Madrid pensamos que va a ser el más complejo que vamos a tener y así lo trabajamos, y mientras esté yo siempre va a salir un equipo enchufadísimo", señaló Romeu en rueda de prensa tras el partido.

El técnico blaugrana reconoció que el choque liguero ante el conjunto madridista "fue el peor de todos" pese al 4-0 porque fue "el que más ocasiones claras tuvo el Real Madrid", mientras que en la final de la Supercopa cree que tuvieron "un grandísimo control del partido". "Esta noche ha habido momentos en los que nos han dominado en algún momento, pero hemos tenido más ocasiones y más dominio en el área que ellas, creo que el balance es bastante mejor que los dos últimos", indicó.

Y tras ganar el Clásico 21 de 22 disputados y volviendo a golear, a Romeu le dicen "poca cosa" los números apabullante de su equipo en estos partidos. "Estoy muy contento de ser el entrenador de este club que ha ganado tantos Clásicos y me da mucho orgullo, pero tarde o temprano volveremos a jugar y será un partido durísimo contra ellas", advirtió.

"Evidentemente, a nivel mental salimos reforzados porque ha sido una primera parte muy dura, un inicio muy duro y hemos tenido dificultades. Salimos con una gran confianza, pero el fútbol no para y si se clasifican en la Champions estará extramotivado para jugar contra nosotras", recalcó el entrenador catalán de cara a un posible cruce europeo en cuartos de final si el Real Madrid supera el 'playoff' ante el Paris FC.

Romeu insistió en que estaba "contento con el partido". "No era un escenario fácil. Nos han venido a buscar muy arriba y era difícil salir de esa presión tal y como estaba el campo", detalló el entrenador del Barça, que elogió el partido de Patri Guijarro, que "es excelente en todo lo que hace". "Tiene una voluntad defensiva difícil de encontrar en jugadoras tan talentosas. Da muchísimo al equipo, pero no estoy sorprendido porque la ves cada dia y sabes el talento que tiene", confesó.

Romeu no dio importancia a la tensión vivida en el partido porque las considera "cosas que lleva la competición, la emoción y la pasión en el momento" y se refirió a algunos ajustes respecto a la final de la Supercopa. "El Real Madrid se siente muy cómodo presionando arriba y las cuatro jugadoras que tiene arriba tienen la capacidad para defender a más de una y para saltar a Cata (Coll). Esto te va desajustando y en Castellón, María Méndez nos emparejó mucho con Pina y hemos hecho un par de modificaciones porque al final nos dio la sensación de que Pajor jugaba muy sola arriba y esta vez la hemos acompañado y de ahí ha venido un gol", afirmó.