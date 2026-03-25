Pere Romeu: "Me esperaba una presión algo más agresiva del Real Madrid"

El entrenador del FC Barcelona Femení Pere Romeu - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona Femení, Pere Romeu, reconoció que se esperaba "una presión algo más agresiva" del Real Madrid, pero se congratuló por haberse sabido "adaptar" y porque esta vez saliese "bien el plan" en un cruce que no quiere dar aún por cerrado pese al muy favorable e "histórico" 2-6 de este miércoles en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Me esperaba una presión algo más agresiva, más alta, porque tienen una buena capacidad para presionarnos por su sector derecho y nos ha sorprendido un poco. Han bajado el bloque, pero lo hemos atacado bien. Te puedes esperar una cosa, pero te tienes que adaptar, hemos tenido la capacidad para superar sus presiones altas y para atacar su bloque medio", señaló Romeu en rueda de prensa.

El técnico catalán recordó que "las eliminatorias a doble partido son largas y se tienen que jugar con mucha cabeza y no se tiene que salir a sentenciar el partido". "Queríamos tener un buen control del medio y sostener su arreón porque su doble pivote llega mucho al área rival e interior con capacidad para llegar y pusimos a Vicky (López) por fuera para tener balón por fuera. Ha salido bien el plan, otros días no, pero el entrenador toma decisiones pensando en su equipo", recalcó sobre su once con Clara Serrajordi en el medio y la centrocampista madrileña en el lado derecho en lugar de Caroline Graham Hansen.

Además, valoró la importancia de los dos primeros goles antes del cuarto de hora. "Si entras tan bien al partido como hoy y te adelantas en tan poco entras un estado de confianza muy importante", advirtió, feliz también de que siguiesen "centradas y tranquilas" tras el 1-2 de Linda Caicedo y "muy contento" de marcar el 1-3 a balón parado.

Para Romeu, de los Clásicos de esta temporada, este le dejó la sensación de "ser el que más dominio y más control del partido" tuvieron y celebró haber tenido "una buena fase defensiva y una buena posesión". "Es un resultado histórico, pero son temas de números y ya estamos centrados en el domingo y en hacer otro buen partido", expresó.

"La eliminatoria no está cerrada, queda un partido y ellas se dejarán todo y nosotros queremos hacer un buen partido y dar una alegría a nuestra afición, pero es verdad que es un muy buen resultado y una buena ventaja", añadió al respecto.

El entrenador blaugrana, que no olvida que "para mantenerte en la élite debes ser una bestia mental", quiso evitar hablar del partido de vuelta de la semana que viene. "Tenemos muchas ganas de estar con nuestra gente, pero nos tenemos que centrar en el domingo, que es un partido muy importante para sentenciar parte de la liga. Hay que ir con humildad, con trabajo en equipo y en hacer las cosas lo mejor posible para poder ganar", indicó.

Romeu destacó "el trabajo y profesionalidad" de la delantera polaca Ewa Pajor y elogió a las jóvenes de su equipo a las que ve como "presente total". "Han rendido muy bien, pero vamos a dejar que sigan creciendo, haciendo las cosas con humildad y sabiendo que tienen mucho margen de mejora y las veteranas intentan ayudarlas", apuntó.

Tampoco ocultó lo "grandísima futbolista" que le parece la madridista Linda Caicedo, autora de los dos goles rivales. "Tiene capacidad para recibir marcado, para recibir con espacio para acelerar y para decidir bien tras hacer un esprint de 30-40 metros. Es difícil de defender, pero estoy orgulloso de tener muchas futbolistas para llegar a competir en un duelo difícil", sentenció.