Pere Romeu: "Quiero acabar la final hablando de fútbol y de mis jugadoras"

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, ha reivindicado el juego y la justicia deportiva como eje de la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid y ha asegurado que su mayor deseo es que el partido permita hablar "del fútbol, del juego y de lo bien que han estado" sus futbolistas, en la víspera de un duelo que espera "muy competido, de mucho nivel y con un peso idéntico de lo táctico y lo emocional".

"A mí lo único que me preocupa es que mañana, cuando termine el partido, pueda venir aquí y hablar del juego, del partido y de lo bien que han estado mis futbolistas. Si mis comentarios van en esta línea, creo que habremos visto un partido justo", subrayó Pere Romeu en rueda de prensa, preguntado por sus quejas arbitrales tras la semifinal por, sobre todo, la expulsión de Kika.

Por otro lado, antes de esta final contra las blancas, recordó el precedente liguero de Montjuïc, un partido en el que el Barça Femení se sintió superior pese a que el marcador se ajustó en el tramo final. "Creo que fuimos superiores, tuvimos control del juego en muchas situaciones, pero a nivel de resultado nos fuimos del partido en los minutos finales. Íbamos 2-0, Cata paró un penalti, tuvieron un tiro al palo... Nos llegaron", analizó, sin obviar que su equipo también generó ocasiones claras en la goleada final (4-0).

El técnico destacó la evolución del Real Madrid esta temporada y señaló a Linda Caicedo como una de las jugadoras más diferenciales. "Ha cambiado cosas respecto a temporadas anteriores. Linda juega muy bien entre líneas, va modificando su posición durante el partido y es seguramente la jugadora que más ataques acelera de su equipo", explicó, antes de subrayar la capacidad blanca para alternar fases. "Es un equipo con buena presión alta, pero que también sabe replegar rápido con seis jugadoras por detrás del balón, algo muy difícil de atacar".

Preguntado por la presión de una final y por el componente emocional del Clásico, Romeu fue claro. "Hablar de presión con el Barça es un poco absurdo, porque cada partido con esta camiseta tiene su dosis de presión. Este equipo quiere ganar todos los partidos, contra todos los rivales, pero siempre desde la humildad. Es una de nuestras señas de identidad", afirmó. "Mañana es una final, es un título, y saldremos súper motivadas, pero intentando hacer el partido que haríamos contra cualquier rival en una final", apostó.

Y reconoció la importancia de la Supercopa como primer trofeo del curso. "Es pronto, aún quedan meses de competición, pero ganar este primer título nos daría un empujón para afrontar lo que resta de temporada", apuntó, insistiendo en la necesidad de manejar todos los escenarios del partido. "No hay 90 minutos de perfección. Habrá momentos en los que tengamos que apretar los dientes, y otros en los que ellas nos corran y tengamos que defendernos bien. El otro día ya demostramos que el equipo está preparado incluso para estar un rato sin balón".

En este sentido, Romeu volvió a poner el foco en el equilibrio colectivo. "Vamos a intentar llevar el partido a nuestro terreno, a nuestra posesión y a nuestra calma con balón, controlando sus contraataques. Si lo hacemos bien, estaremos más cerca de lo que queremos, que es merecer ganar", afirmó.

Por otro lado, defendió la versatilidad de la plantilla y puso como ejemplo a jugadoras como Asha o Carla Julià. "Si la futbolista tiene inteligencia y entiende por qué juega en una posición u otra, es algo positivo. Asha nos da correcciones defensivas por potencia y profundidad, y como lateral tiene mucho acierto en el pase. Y Carla es una jugadora técnica y precisa que nos da cosas distintas según juegue por derecha", explicó.

Por último, confirmó que Aitana Bonmatí, lesionada, viajará igual que Laia Aleixandri para estar con el equipo. "Sí, va a viajar mañana, igual que Laia, aunque aún queda tiempo para recuperarla con nosotras", concluyó.