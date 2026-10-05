Pickford se declara culpable de "casi provocar un accidente" al conducir de forma imprudente

Jordan Pickford con la selección inglesa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

LONDRES, 5 Oct. (dpa/EP) -

El portero de la selección inglesa Jordan Pickford se ha declarado culpable de conducir de forma imprudente su superdeportivo Lamborghini, valorado en 200.000 libras -235.000 euros-, y estar a punto de provocar un accidente con otros dos coches.

El jugador, de 32 años, fue detenido por la policía tras ignorar una señal de ceda el paso, lo que obligó a dos coches a frenar en seco, y luego se alejó a toda velocidad. El incidente tuvo lugar el 14 de abril en la lujosa localidad de Knutsford, en Cheshire, lo que dio lugar a un proceso penal por conducir sin el debido cuidado o atención.

Este lunes, Pickford, que cuenta con 336 partidos con el Everton y 92 internacionalidades con Inglaterra, se ha declarado culpable del cargo y ha solicitado una vista judicial para exponer sus circunstancias atenuantes.

Según los documentos judiciales, Cecil Ricardo, de la Policía de Cheshire, declaró que acababa de salir de la comisaría cuando vio el Lamborghini Urus azul de Pickford, con matrículas personalizadas. "Estaba parado en Bexton Road, en Knutsford, esperando a que el semáforo se pusiera en verde. Entonces vi un Lamborghini Urus azul circulando por Princess Street", explicó.

"Llegó al cruce con Toft Road, ignoró por completo las líneas de ceda el paso y se incorporó a Toft Road, lo que provocó que dos vehículos tuvieran que frenar en seco para evitar una colisión. A continuación, el Lamborghini se alejó a toda velocidad por Toft Road, en Knutsford", indicó.

Ricardo explicó que activó las luces y la sirena para iniciar la persecución del Lamborghini, y se dio cuenta de que circulaba a 50 millas por hora -80 kilómetros por hora- mientras que el Lamborghini "seguía alejándose". "El límite de velocidad en ese tramo de Toft Road, en Knutsford, es de 30 millas por hora -48 kilómetros por hora-", señaló. El agente afirmó que Pickford pareció darse cuenta de que el coche patrulla le perseguía y se detuvo en el arcén.

Pickford se declaró culpable por escrito en el procedimiento de juez único ante el Juzgado de Paz de Warrington. "Me gustaría comparecer ante el tribunal para presentar mis circunstancias atenuantes", apuntó. Su caso se aplazó oficialmente la semana pasada hasta una vista en el Juzgado de Paz de Chester el 7 de diciembre.

Pickford, que comenzó su carrera en el Sunderland antes de pasar en calidad de cedido por seis clubes, entre ellos el Burton, el Bradford y el Preston, ha sido internacional con Inglaterra en los Mundiales de 2018, 2022 y 2026, y fue el portero titular en las finales de la Eurocopa de 2020 y 2024.