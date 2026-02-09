La 'piel dorada' de Joma, la inédita camiseta con la que España fue campeona de Europa por octava vez. - EDUARDO CANDEL REVIEJO/RFEF

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol sala ha conquistado este domingo su octavo título de campeón de Europa al vencer (3-5) a Portugal en Liubliana (Eslovenia) con una camiseta innovadora, bautizada como 'piel dorada' por su color alejado del tradicional rojo, diseñada y fabricada por la marca deportiva Joma.

Esta camiseta inédita desarrollada por Joma deja a un lado la estética tradicional. Su color dorado es un tributo a los logros conseguidos por la selección y a la trayectoria ganadora del fútbol sala español, especialmente en los Europeos, donde ya acumula ocho títulos en las 13 ediciones que ha disputado.

Este color, asociado al éxito, la excelencia y la ambición, representa la mentalidad competitiva de un equipo acostumbrado a luchar por lo más alto.

Asimismo, el diseño se completa con detalles en granate y azul, dos tonos que evocan la pasión, la confianza y la identidad, una combinación cromática que refuerza el mensaje de una camiseta pensada no solo para destacar, sino también para representar.

Más allá de la innovación de Joma en el diseño, la 'piel dorada' mantiene el compromiso de la marca con la innovación y la sostenibilidad. Por eso, la camiseta está confeccionada al 100 por cien con tejido de poliéster reciclado, un material técnico de alto rendimiento que ha garantizado la ligereza, la transpirabilidad y la comodidad durante todo el Europeo.

También cuenta con tecnología propia de la marca como el sistema Micro-Mesh System, que regula la acumulación de sudor y ayuda a que el cuerpo se mantenga a temperatura constante en todo momento. Mientras que su corte deportivo asegura la comodidad y la libertad de movimiento.