Pirlo confirma la vuelta de Cristiano Ronaldo: "Estará con el equipo, pero no creo que sea titular"

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Juventus de Turín, Andrea Pirlo, confirmó la participación de Cristiano Ronaldo este domingo en el partido que les enfrenta al Spezia (15 horas) en la Serie A, después de haber dado el segundo negativo en la PCR realizada este sábado, aunque rechazó que vaya a jugar de inicio en su vuelta a los terrenos de juego casi tres semanas después de haberse contagiado del coronavirus.

"Ha llegado el resultado del segundo test y es negativo, así que Cristiano Ronaldo estará mañana con el equipo. Está bien y ha estado entrenando forma individual. No creo que empiece el partido como titular, pero mañana lo veremos", indicó el técnico de los 'bianconeri'.

Cristiano Ronaldo, que permaneció asintomático durante la enfermedad, ya quiso forzar para disputar el pasado miércoles el encuentro de Liga de Campeones contra el FC Barcelona, pero el test en esa ocasión dio positivo 24 horas antes de la celebración del partido que acabaron venciedo los culés por 0-2.

En otras cuestiones, Pirlo admitió que deben "necesitan tiempo" para que sus jugadores puedan "entenderse" en el centro del campo y destacó que son "uno de los equipos menos goleados" del campeonato pese a estar en esa fase de adaptación y crecimiento, tal y como ha explicado en reiteradas ocasiones el nuevo técnico de la 'Vecchia Signora'.

"¿La presión? No me sorprende, siempre he sido el centro de atención y estoy acostumbrado a tener responsabilidades", añadió Pirlo, que no confirmó si Dybala estará disponible. "No está al cien por cien, necesita entrenar y encontrar el ritmo. Alguno de los delanteros debería descansar pero ahora tiene que jugar a la fuerza", sentenció.