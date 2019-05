Pochettino: "La eliminatoria sigue abierta, necesitamos más libertad mañana"

Publicado 07/05/2019 18:46:28 CET

El entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha recordado que la eliminatoria de semifinales de Liga de Campeones ante el Ajax, tras el 0-1 de la ida en Londres, "sigue abierta", pero que será necesario que este miércoles en la vuelta en el Johan Cruyff Arena jueguen con "más libertad", ya que no tienen "nada que perder".

"El resultado negativo de la ida nos lo pone más difícil mañana, obviamente, pero la eliminatoria sigue abierta. Sabemos que necesitamos ganar y jugar a nuestro mejor nivel. Es un momento emocionante para nosotros", declaró en la rueda de prensa previa al duelo.

Así, apeló a jugar sin miedo en el estadio holandés. "Necesitamos sentir algo más de libertad mañana, porque no tenemos nada que perder", apuntó. "Nadie pensó que tendríamos la posibilidad en la última semana de la temporada de llegar a la final de la Liga de Campeones. Ahora debemos disfrutar de este momento y creer", añadió.

El técnico argentino alabó también el trabajo de su rival de este miércoles. "El Ajax estuvo muy bien en Londres en la primera media hora. Tienen un muy buen equipo, jugadores muy buenos y un entrenador muy bueno. Se merecen todo el crédito por estar aquí", manifestó.

Sobre la ausencia de Harry Kane y el regreso de Heung-Min Son tras perderse la ida, el entrenador del conjunto inglés recordó que "todos" los jugadores "son importantes". "Son no jugó en la ida; es el primer decepcionado tras la expulsión del sábado. Pero lo importante es nuestra actuación como equipo", dijo sobre la agresión del surcoreano a un jugador del Bournemouth durante el último partido de la Premier.

Por otra parte, Pochettino no quiso hablar de la posibilidad de Christian Eriksen abandone este verano el club camino del Real Madrid. "Lo siento, no hablo de rumores. Es un jugador que queremos mantener. Cuando hablamos en Londres sobre Frenkie de Jong, se trataba de un jugador que ya ha firmado. No hablo de rumores", subrayó.

Por último, el preparador de los 'Spurs' valoró el hecho de pisar el Johan Cruyff Arena. "Johan Cruyff era un genio, siempre le admiré. Viví en la misma ciudad que él cerca de 20 años, pero en lado opuesto. Jugué con su hijo Jordi. Era una inspiración, un hombre increíble. Es un placer estar aquí ahora, y jugar una semifinal de la 'Champions League'", concluyó.