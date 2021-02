Pochettino: "A veces el fútbol tiene este tipo de accidentes que caen de tu lado"

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, se mostró muy cauto de cara al partido de vuelta de los octavos de final contra el FC Barcelona en la Liga de Campeones y aseguró que "a veces el fútbol tiene este tipo de accidentes que caen de tu lado" después de haber ganado 1-4 en su visita al Camp Nou.

"Fútbol es fútbol, hemos tenido un buen rendimiento, siempre sabiendo que esto son 180 minutos y que -lógicamente- estamos contentos por este resultado porque nos da confianza en la Liga y para afrontar la vuelta contra el Barça en París", indicó Pochettino, que fue muy prudente e incluso calificó de "accidente " el triunfo logrado en la Ciudad Condal.

"¿Un mensaje para el Barça? No, esto es un partido nada más. Respeto máximo a la historia de un club como el FC Barcelona y a sus jugadores que son grandes jugadores. El fútbol tiene este tipo de accidentes que a veces caen para tu lado y a veces no. Dentro de tres semanas habrá que demostrar otra vez que merecemos estar en la siguiente ronda", añadió el argentino, que no confirmó la vuelta del lesionado Neymar.

Preguntado si la eliminatoria se resolverá en Francia o, por el contrario, ya está resuelta, dijo que será París quien decida. "Claro que sí, se resolverá allí, todavía quedan 90 minutos que hay que jugar con la misma intensidad, con la misma concentración y con la misma atención. Esa es la mentalidad y es nuestra idea", apuntilló Pochettino, que "no" temió por la posible expulsión de Gueye en la primera parte.

Por último, Pochettino se deshizo en elogios de Mbappé, autor de un 'hat-trick' en su primer partido en el Camp Nou. "Está claro que Kylian es un gran futbolista, hoy lo ha demostrado marcando un 'hat-trick' y sobre todo con la implicación y compromiso que ha tenido con el equipo en tareas defensivas. Es algo que jugadores como él, que está en el foco, hay que valorar. Y no sólo sus goles, que ya son brillantes de por sí. Me quedo con su trabajo y conciencia para ayudar al equipo en defensa", finalizó.