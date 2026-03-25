El portugués Luís Godinho dirigirá el duelo de España ante Serbia

Archivo - El árbitro internacional portugués, Luis Godinho. - ALESSIO MORGESE / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El colegiado portugués Luís Godinho será el encargado de dirigir el partido que enfrenta este viernes, 27 de marzo, a la selección española ante Serbia (21.00 horas), un partido en el que España debutará en 2026 y que se disputará en el Estadio de la Cerámica, el feudo del Villarreal CF.

El portugués, de 40 años de edad, ha arbitrado en encuentros de la UEFA Champions League, Europa League, Conference League, UEFA Nations League, Conference League, aunque ninguno a equipos españoles. Sí que lo ha hecho en categorías inferiores, arbitrando dos veces a la Sub 21 --dos victorias-- y una al Atlético de Madrid en la Youth League --victoria--. Sus compatriotas Rui Teixeira y Paulo Brás le auxiliarán en las bandas mientras que Hélder Malheiro ejercerá de cuarto árbitro.