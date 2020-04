Praena (Fuenlabrada): "Tiene más riesgo ir al supermercado a comprar el pan que ir al estadio"

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del CF Fuenlabrada, Jonathan Praena, ha asegurado que la decisión de realizar este lunes los controles de medición de grasa a sus futbolistas, suspendidos tras una advertencia por carta del Consejo Superior de Deportes (CSD), en ningún momento contravenía el Real Decreto del estado de alarma, que cumplía "a rajatabla", y ha asegurado que "tiene más riesgo ir al supermercado a comprar el pan que ir al estadio" a practicar las pruebas.

"Hemos recibido a media mañana un documento del CSD, donde se nos recuerda el Real Decreto y que se suspende la apertura al público de instalaciones de carácter deportivo; nosotros no hemos abierto al público. Ellos añaden a la actividad deportiva general, cosa que no recoge el Real Decreto, es una frase que añade el CSD. Nos pilla un poco de sorpresa la carta. Estamos aplicando el artículo 10.3, que dice que hoy se levanta el veto a las actividades no esenciales", señaló en una entrevista a El Partidazo de COPE.

Además, afirmó que las pruebas en sus instalaciones deportivas no entrañaban riesgo para los jugadores. "No entendemos cómo cumpliendo el Real Decreto a rajatabla y cumpliendo escrupulosamente las medidas de seguridad ordenadas por el Ministerio de Sanidad no se puedan realizar unas pruebas para ver cómo están los jugadores, cuando creo que tiene más riesgo ir al supermercado a comprar el pan que ir al estadio con todas las precauciones que estamos tomando", manifestó.

Praena lamentó que no se solucionasen las cosas "hablando" en lugar de por carta, y aseguró que accedieron a la petición del CSD "por respeto". "No tengo por qué llamar al CSD cuando no es competente", dijo. "Por respeto a la institución del CSD, hemos decidido suspender temporalmente los pliegues para que nos den explicación de dónde estamos interpretando mal el Real Decreto", apuntó. "Ante todo, hay que tener respeto, como si me lo hubiera dicho la RFEF o LaLiga", añadió.

"Es un acto rutinario que tenemos que hacer y seguimos con la misma rutina. Hay un nutricionista que está haciendo la dieta a los jugadores; el preparador físico está haciendo a ciegas el trabajo...", explicó sobre las pruebas.

En otro orden de cosas, solicitó que el decreto aclare las cosas y que no tengan que ser los clubes los que tengan que interpretarlo. "Eso deberían reglamentarlo en el Real Decreto, no deberíamos ser nosotros los que decidiésemos si se puede o no se puede", manifestó.

"Yo simplemente veo que el club puede hacerlo. Hemos hecho un seguimiento de los jugadores, cumpliendo el protocolo que nos dijo el médico. ¿Se puede? ¿Se debe? Ya es algo personal. A lo mejor no se debería hacer nada, pero para eso tenemos un Gobierno que debe elegir quién debe realizar la actividad. Ahora nos encontramos con que podemos hacerlo. La señora Irene Lozano nos dice hace unos días que lo más útil es mirar a Sanidad, miramos a Sanidad y nos mandan una carta diciendo que no podemos", expresó.

"Podemos hablar si moralmente se está haciendo mal, pero moralmente lo están haciendo mal todas las empresas que están trabajando en la actualidad en España. Si se considera que el fútbol no debería hacer este tipo de pruebas, debería haber un anexo en el Real Decreto donde se recoja esa frase", concluyó.