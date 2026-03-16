La Premier multa al Chelsea con más de 12 millones y le avisa con una sanción sin fichar

Archivo - Todd Boehly, propietario del Chelsea - Rafal Oleksiewicz/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Chelsea inglés ha sido sancionado con un aviso de prohibición de fichajes de un año y una multa de 10,75 millones de libras (12,4 millones de euros) por incumplimientos históricos de las normas de la Premier League, según anunció la liga este lunes.

"La Premier League ha concluido dos procesos disciplinarios separados que involucran al Chelsea FC después de que el club informara voluntariamente sobre posibles infracciones históricas de las reglas", indicó la Premier League en su página web.

El organismo señaló que el conjunto londinense "ha aceptado multas por un total de 10,75 millones de libras por infracciones de las reglas" de la liga relacionadas "con la información financiera, la inversión de terceros y el desarrollo juvenil".

"El club ha sido sancionado por la Premier League con una prohibición inmediata de traspasos de cantera de nueve meses y una prohibición de traspasos e jugadores del primer equipo de un año suspendida temporalmente por espacio de dos años", sentenció.

Estas sanciones están relacionadas con la información facilitada a la liga por un consorcio liderado por el empresario estadounidense Todd Boehly tras su adquisición del club al multimillonario ruso Roman Abramovich en 2022.

La Premier League determinó que, entre 2011 y 2018, se realizaron pagos no declarados por parte de terceros asociados al club a jugadores, agentes no registrados y otros terceros. Sin embargo, la valoración de la liga fue que, incluso si los pagos se hubieran incluido debidamente en los informes financieros históricos, el club "no habría infringido las normas de rentabilidad y sostenibilidad".

"Al considerar la sanción apropiada, la Junta Directiva de la Premier League señaló que la autodenuncia proactiva del club, el reconocimiento de la infracción y la excepcional cooperación durante toda la investigación actuaron como factores atenuantes importantes", añadió.

Además, la Premier también investigó posibles infracciones de su Reglamento de Desarrollo Juvenil, "cometidas por un antiguo alto cargo", y relacionadas con la inscripción de jugadores de la cantera del club entre 2019 y 2022. "Esto se produjo tras un informe voluntario presentado por el club en 2025", advirtió.

El Chelsea también está acusado por la Federación Inglesa (FA) de 74 presuntas infracciones de sus normas, igualmente en relación con la información que los nuevos propietarios compartieron con las autoridades futbolísticas.