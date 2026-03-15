El United toma el podio de la Premier a costa del Villa

Manchester United - Aston Villa - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Manchester United superó (3-1) al Aston Villa para afianzar sus opciones de terminar en zona Champions esta temporada, mientras que el Liverpool no pudo (1-1) con el Tottenham.

Los 'red devils' firmaron su séptima victoria en nueve partidos con Michael Carrick para convertirse en favorito en la apretada lucha por jugar la próxima Liga de Campeones. Los de Mánchester sumaron 54 puntos en la tercera plaza, por los 51 del Villa, 49 del Liverpool y 48 del Chelsea.

El partido se animó en el segundo tiempo. Casemiro adelantó al United y Ross Barkley hizo el 1-1. En los últimos 20 minutos, Matheus Cunha y un recién entrado Benjamin Sesko dejaron los tres puntos en Old Trafford, tercera derrota seguida en Premier del equipo de Unai Emery.

Mientras, el Liverpool dejó una pobre imagen ante un tocado Tottenham, zarandeado en Champions por el Atlético de Madrid a falta de la vuelta en Londres, que evitó una nueva derrota y sumó el primer punto con Igo Tudor, el que le separa de la zona de descenso, gracias al 1-1 de Richarlison en el minuto 90.

Anfield empezó sonriendo con otro gol de falta de Dominik Szoboszlai pero terminó mostrando su descontento con unos 'red' que fallaron al objetivo de la zona noble en una pobre actuación donde el más destacado fue el joven de 17 años Rio Ngumoha.