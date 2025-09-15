Previa del Tottenham Hotspur - Villarreal CF

El Villarreal regresa a la 'Champions' con un duelo de altura ante el Tottenham

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF visita este martes (21.00 horas) al Tottenham Hotspur en el primer encuentro de la Fase Liga de la 'Champions League', competición a la que el conjunto castellonense regresa cuatro años después y lo hace con un duelo de primer nivel, que le enfrentará al vigente campeón de la Liga Europa y en el que deberán mostrar su mejor versión para lograr sacar un resultado positivo de Londres.

El 'Submarino Amarillo' regresa a la Liga de Campeones tras su última participación histórica en la temporada 2021-22, en la que cayeron en semifinales frente al Liverpool FC después de haber eliminado en cuartos al Bayern de Múnich y en octavos a la Juventus de Turín. Repetir esta gesta parece complicado, pero el club castellonense sueña con volver a realizar una gran actuación en la que será su quinta aparición en la máxima competición del fútbol europeo.

En las cuatro anteriores participaciones el Villarreal no ha conseguido la victoria (tres empates y una derrota) en la primera jornada. Con el objetivo de lograrlo por primera vez en su historia se medirán al Tottenham, vigente campeón de la Liga Europa y que ha comenzado muy bien la temporada a las órdenes de su nuevo técnico Thomas Frank, fichado este verano procedente del Brentford, donde realizó muy buenas temporadas que le valieron su fichaje por los Spurs.

A pesar de lograr la última 'Europa League', el club londinense decidió prescindir de los servicios del entrenador griego Angelos Postecoglou después de acabar la pasada Premier League una posición por encima del descenso. En su lugar llegó Frank, quien perdió en los penaltis la final de la Supercopa de Europa frente al Paris Saint-Germain, pero que ha logrado tres triunfos en los primeros cuatro partidos ligueros, destacando el que consiguieron en la segunda jornada frente al Manchester City (0-2) en el Etihad Stadium.

La última victoria fue el pasado sábado frente al West Ham United (0-3) en el London Stadium. Un partido en el que debutó el mediapunta neerlandés Xavi Simons, quien llegó procedente del RB Leipzig y que se estrenó con una asistencia a Pape Matar Sarr en el primer gol. El jugador formado en la cantera del Barça es la incorporación más importante de los Spurs, juntamente con la del extremo ghanes Mohammed Kudus y la del centrocampista portugués João Palhinha, quien llega cedido del Bayern de Munich.

El que no estará en el duelo de este martes frente al Villarreal será el reconocido delantero surcoreano Heung-min Son tras firmar por Los Angeles Football Club después de 10 años en el Tottenham. Esta marcha deja al brasileño Richarlison como principal referencia en ataque, habiendo marcado dos goles en lo que llevamos de temporada y que le convierten en una amenaza importante para la defensa del club castellonense.

De cara a este debut en la Liga de Campeones, el equipo dirigido por Marcelino García Toral deberá mostrar una mayor fiabilidad defensiva de la que mostró en la derrota del pasado sábado frente al Atlético de Madrid (2-0) en el choque de LaLiga EA Sports. Este tropiezo fue el primero del curso para el conjunto 'groguet', que había arrancado la competición liguera con dos triunfos y un empate, pero que en el Riyadh Air Metropolitano estuvo lejos de su mejor versión y cayó de forma clara.

A pesar de la derrota, el 'Submarino Amarillo' tuvo la buena noticia de la reaparición del delantero español Ayoze Pérez, último ganador del Trofeo Zarra, tras anotar 19 goles en la pasada Liga. El jugador canario promete formar una gran pareja en ataque con el nuevo fichaje Georges Mikautadze, aunque se espera que el costamarfileño Nicolas Pépé salga como titular, con el español Santi Comesaña y el canadiense Tajon Buchanan acompañando desde las bandas.

En el centro del campo también se esperan cambios respecto al último duelo, con la entrada de Pape Gueye por Dani Parejo, apostando por un perfil más físico en este duelo tan exigente. Mientras que defensa el líder será Juan Foyth, quien estuvo tres años en el Tottenham antes de llegar al Villarreal. También se espera que juegue contra sus excompañeros el nuevo fichaje 'groguet' Manor Solomon, quien llegó cedido el último día de mercado procedente del conjunto londinense, aunque el pasado curso lo jugó en el Leeds United.

Este será el primer partido del 'Submarino Amarillo' en esta Fase Liga, teniendo que medirse en las dos próximas jornadas a otros dos equipos complicados como la Juventus de Turín y el Manchester City. Esta dificultad respecto a los siguientes rivales le da más importancia al encuentro de este martes, en el que el Villarreal espera lograr un buen resultado que le permita arrancar con un buen pie y celebrar por todo lo alto su regreso a la Liga de Campeones tras cuatro años de espera.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

TOTTENHAM HOTSPUR: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha, Sarr; Kudus, Richarlison y Simons.

VILLARREAL CF: Luiz Junior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Buchanan, Partey, Gueye, Comeseña; Pépé y Mikautadze.

--ÁRBITRO: Rade Obrenovic (SVN)

--ESTADIO: Tottenham Hotspur Stadium.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.