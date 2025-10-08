Procesan a Rafa Mir por presunta agresión sexual

Archivo - El delantero del Elche CF Rafa Mir celebra un gol con el equipo franjiverde en este curso 2025-26 en LaLiga EA Sports. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

El delantero cedido en el Elche deberá declarar el próximo lunes por una presunta violación a una joven en su casa de Bétera en 2024

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Elche CF Rafa Mir, actualmente cedido por el Sevilla FC, ha sido procesado formalmente por un presunto delito de agresión sexual "empleando violencia" contra una joven de 21 años en su domicilio en Bétera, que habrían ocurrido el 1 de septiembre de 2024 cuando militaba en el Valencia CF.

Rafa Mir, quien siempre ha mantenido su inocencia desde el inicio, deberá comparecer a declarar el próximo 13 de octubre en los juzgados de Llíria (Valencia), según publica el diario Las Provincias. Dicho juzgado ha dictaminado la existencia de "indicios y no meras sospechas" que apuntan a dos episodios de presunta agresión sexual con uso de violencia contra la joven denunciante de 21 años.

Asimismo, se ha impuesto una fianza de 12.500 euros a Rafa Mir y una de 5.000 euros a su amigo Pablo Jara. Mir fue detenido cuando se encontraba cedido por el Sevilla FC al Valencia CF. La denuncia fue interpuesta por una mujer a la que conoció la madrugada del 1 de septiembre, en un encuentro en el que también estaban presentes el futbolista Pablo Jara y una amiga de la denunciante, quien también ha denunciado a Jara por presunta agresión sexual.

Tras su detención y declaración en el juzgado, donde el jugador negó los cargos alegando que las relaciones fueron consentidas, Mir quedó en libertad provisional y no se solicitó prisión preventiva por ninguna de las partes.

Actualmente, el jugador está sujeto a medidas cautelares estrictas, como la retirada del pasaporte y prohibición de salir del país, orden de alejamiento de 500 metros y prohibición de contacto con la denunciante y la otra mujer que denunció a Jara, y obligación de firmar semanalmente en sede judicial.

El Valencia CF impuso una sanción económica al delantero y tras finalizar la temporada regresó al Sevilla, que lo ha cedido este curso al Elche CF, club en el que, con tres tantos, se ha convertido en una pieza clave del buen arranque del curso 2025-26 del conjunto de Eder Sarabia.

El pasado domingo un sector de la afición del Alavés profirió gritos de 'violador' hacia Mir cuando fue sustituido en el partido (3-1) de octava jornada de LaLiga EA Sports, disputado en Mendizorroza, según denunció LaLiga en un comunicado.