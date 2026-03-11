El PSG aturde al Chelsea, el Bodo/Glimt sigue soñando y un penalti salva al Arsenal en Leverkusen

11 March 2026, Norway, Bodo: Bodo/Glimt's Ole Didrik Blomberg scores his side's second goal during the UEFA Champions League soccer match between Bodo/Glimt and Sporting CP at Aspmyra Stadium. Photo: Mats Torbergsen/NTB/dpa - Mats Torbergsen/NTB/dpa

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint-Germain ha batido este miércoles por 5-2 al Chelsea FC durante la ida de los octavos de final en la Liga de Campeones, mientras que el Bodo/Glimt ha vencido por 3-0 al Sporting de Portugal y el Arsenal FC ha salvado 'in extremis' un empate (1-1) en su compromiso fuera de casa ante el Bayer Leverkusen.

El turno tempranero fue precisamente en el BayArena para los 'gunners', quienes tuvieron una gran oportunidad en el 19' por un zurdazo cercano de Gabriel Martinelli y que se estrelló en el larguero. Sin embargo, después del descanso apretaron los locales y así lo dejó claro Martin Terrier con un cabezazo que David Raya envió a córner con un paradón por alto.

En ese mismo saque de esquina, Robert Andrich metió el 1-0 de cabeza en el segundo palo y constató la mejor versión de un Bayer que, aun así, no completó su fiesta porque Malik Tillman en el 86' hizo un penalti a Noni Madueke; Kai Havertz lo transformó y así estableció el 1-1 definitivo.

Mientras, en el Parque de los Príncipes, los visitantes asustaron con un remate fallido de João Pedro dentro del área rival. Pero no tardó en reaccionar el vigente campeón de la Champions League, anotando el 1-0 en el 10' tras un centro de Ousmane Dembélé que bajó de cabeza João Neves; Bradley Barcola controló con su pecho y embocó un zurdazo a bote pronto.

Malo Gusto hizo el 1-1 poco antes de la media hora con un derechazo en el interior del área, viéndose casi sin marcajes debido a un desajuste de la zaga parisina. Lo enmendó el PSG con el 2-1 de Dembélé en el minuto 40, culminando bien un rápido contraataque con un derechazo cruzado y raso.

Aunque Enzo Fernández volvió a igualar el marcador en el 57', gracias a un remate con el interior de su bota derecha y en plena llegada tras un centro de Pedro Neto, los pupilos de Luis Enrique Martínez consiguieron el 3-2 por obra de Vitinha en el 74', con una vaselina después de un robo de balón de un compañero en la presión alta que hizo fallar al guardameta.

DOBLETE DE KVARATSKHELIA AL FINAL

En el desenlace, Khvicha Kvaratskhelia logró el 4-2 con un derechazo desde el lado izquierdo del ataque local, disparo marca de la casa desde la frontal del área y que se acercó a la escuadra. Y en el tiempo añadido, el propio Kvaratskhelia firmó la 'manita' del PSG remachando por abajo un centro de Achraf Hakimi, a tenor de un contragolpe a campo abierto.

Por último, en el círculo polar ártico, el Bodo/Glimt protagonizó otro capítulo de su serie de ensueño en este torneo. Habiendo aguantado los arreones iniciales del Sporting, el equipo noruego forzó un penalti a la media hora; Georgios Vagiannidis empujó levemente a Sondre Brunstad Fet, el árbitro lo vio punible y el mismo Sondre Fet convirtió la pena máxima.

En el tiempo de prolongación, Ole Didrik Blomberg cazó en el costado izquierdo del área rival un balón suelto tras un pase que no iba hacia él, acomodó su cuerpo y tiró con la diestra al palo más alejado para hacer el 2-0. Y en el 71', Kasper Hogh remató casi sobre la línea de portería un centro venenoso de Jens Petter Hauge desde el extremo izquierdo.