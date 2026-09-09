El PSG y Ferran Torres comienzan arrolladores la Champions y el Arsenal sufre en Nápoles

Ferran Torres celebra uno de sus goles en el PSG-Slovan Bratislava de la Champions 26-27 - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint-Germain francés comenzó de forma arrolladora la defensa de su trono en la Liga de Campeones 2026-2027 y goleó este miércoles en el Parque de los Príncipes al Slovan Bratislava por 6-1, con doblete del español Ferran Torres, mientras que el actual subcampeón, el Arsenal FC inglés, sufrió por su falta de puntería para ganar a domicilio al Nápoles italiano (0-1).

El actual campeón empezó con fuerza la búsqueda de una histórica tercera Champions seguida, algo sólo logrado por el Real Madrid, y apenas dio opciones a un Slovan, arrollado por los de Luis Enrique Martínez, con Ferran Torres como gran protagonista.

El campeón del mundo fue titular y no lo desaprovechó para firmar un 'hat-trick' y que dio continuidad a un doblete inicial de Ousmane Dembélé. Otro internacional con la 'Roja' como Fabián Ruiz completó el set, con Suleiman Camara haciendo un bonito tanto del honor para los visitantes.

Por su parte, el actual subcampeón, el Arsenal FC que entrena Mikel Arteta, también empezó ganando, en su caso por un escaso 0-1 pese a que dominó y tuvo multitud de oportunidades claras en una siempre complicada visita al Diego Armando Maradona de Nápoles.

El español Mikel Merino y los ingleses Bukayo Saka y Ben White pudieron abrir el marcador ya en el primer tiempo, pero no estuvieron nada acertados. Tras el descanso, continuó el carrusel de ocasiones para los 'Gunners', que acabaron con su sufrimiento a falta de un cuarto de hora con un tanto del noruego Martin Odegaard. Aún así, Kevin de Bruyne no atinó en los compases finales para haber dado un disgusto al equipo londinense.

Además, del resto de la jornada, sobresalió la actuación del delantero bosnio Ermedin Dermirovic, autor de un triplete en la victoria por 3-1 del Stuttgart alemán ante el Viking noruego, con todos los goles entre el minuto 20 y 32, mientras que el Sporting de Portugal remontó al Galatasaray turco en el José Alvalade, donde los tantos de Geny Catamo, de Luis Suárez, de un penalti muy protestado por los visitantes, y un gran gol de falta de Rodrigo Zalazar levantar el inicial en propia puerta de Gonçalo Inacio.