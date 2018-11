El PSG se la juega en San Paolo ante el Nápoles

Publicado 05/11/2018 18:51:53 CET

La visita del Paris Saint-Germain al 'infierno' del San Paolo marcará este martes la cuarta jornada de la Liga de Campeones, donde el conjunto parisino no tiene excesivo margen de fallo si no quiere verse abocado a una posible eliminación.

El Grupo C, el denominado de la 'muerte' tras el sorteo, está demostrando su nivel y uno de los favoritos como el PSG está en una situación comprometida antes de la segunda vuelta pese a sumar cuatro puntos.

El equipo de Thomas Tuchel salvó un punto en la anterior jornada ante el Nápoles, que con cinco puntos es segundo por delante de su rival y que intentará ahora aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que le acerque a los octavos y pueda dejar muy 'tocado' a un PSG.

Imbatible en su liga un año más, el campeón de Francia vuelve a ser más endeble en Europa donde sólo ha sido capaz de ganar al Estrella Roja en sus últimos seis partidos y que llegará al duelo tras las informaciones que indican que incumplió el 'fair-play' financiero con 'permiso' de Gianni Infantino.

El conjunto partenopeo ya rozó la victoria en el Parque de los Prínciopes y buscará ahora acabar el trabajo ante su entusiasta público frente al que no ha perdido todavía este año, encajando además sólo cuatro goles.

Fabián Ruiz se perfila titular en un once liderado por el belga Dries Mertens, protagonista el fin de semana con su 'hat-trick' ante el Empoli (5-1) y que junto a Lorenzo Insigne fue un quebradero de cabeza para un PSG donde se estrenará 'Gigi' Buffon como portero titular en la 'Champions' tras cumplir su sanción por su roja en el Bernabéu y sus posteriores declaraciones, y donde parece que estará Edinson Cavani, que vivirá un especial regreso a un San Paolo donde fue todo un ídolo.

Muy pendiente de este partido estará el Liverpool inglés, actual subcampeón de Europa y líder con seis puntos. Los 'reds' saben que no pueden fallar en el pequeño Maracaná de Belgrado para no avivar aún más la emoción de este grupo y saldrán con intensidad ante un Estrella Roja serbio que no dará tantas facilidades ante su público como lejos de él.

El campeón de Serbia vuelve a su estadio tras encajar dos sonoras goleadas en el Parque de los Príncipes y Anfield que elevarán su tensión competitiva ante los de Juergen Klopp que no terminan de rendir a domicilio como lo hacen como locales.

Por otro lado, en el Grupo B, donde está encuadrado el FC Barcelona, el Tottenham inglés también se jugará buena parte de su futuro esperando un favor del conjunto azulgrana ante el Inter. Los de Mauricio Pochettino, más fiables a domicilio, sólo tienen un punto y están a cinco de los 'neroazzurri' por lo que deben ganar en Wembley al PSV para aumentar sus posibilidades de estar en octavos.

En el Grupo A, donde el Atlético busca revancha ante el Borussia Dortmund, sucede una situación similar entre el Mónaco y el Brujas, ambos con tan sólo un punto en su haber y que necesitan una derrota rojiblanca para hacer buena la victoria de cualquiera de ellos en el Luis II donde Thierry Henry busca su primera victoria como técnico monegasco.

Finalmente, en el Grupo D, el Oporto de Iker Casillas buscará aprovechar la visita a Do Dragao del Lokomotiv, al que ya batió 1-3 en Moscú y que aún no ha ganado, para mantener su invicto y aumentar su liderato. El Schalke 04 también querrá sacar partido a su condición de local para imponerse al Galatasaray y tomar ventaja en la carrera por el otro billete para octavos.

--HORARIOS DE LA JORNADA DEL MARTES EN LA CHAMPIONS.

-GRUPO A.

Mónaco - Brujas 18.55.

ATLÉTICO - Borussia Dortmund 21.00.

-Grupo B.

Tottenham - PSV 21.00.

Inter - FC Barcelona 21.00.

-Grupo C.

Estrella Roja - Liverpool 18.55.

Nápoles - PSG 21.00.

-Grupo D.

Oporto - Lokomotiv 21.00.

Schalke 04 - Galatasaray 21.00.