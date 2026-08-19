El PSG no podrá empezar la Liga en casa por el deterioro de su césped

Archivo - Paris Saint-Germain - Liverpool, Parque de los Príncipes de París - Adam Davy/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El París Saint-Germain no podrá disputar la primera jornada de la Ligue 1 contra el Stade Rennais en el Parque de los Príncipes de París, por culpa del mal estado del césped de su estadio, con lo que jugará de visitante en el Roazhon Park de Rennes.

"El 17 de agosto, el Paris Saint-Germain informó sobre el estado del terreno de juego del Parque de los Príncipes. La LFP (Liga Francesa de Fútbol Profesional) realizó una visita al campo la mañana del 19 de agosto, a cargo de una empresa de ingeniería especializada y un representante. Tras este examen, se determinó que el estado actual del terreno de juego no garantizaba la seguridad de los jugadores", anunció la LFP en un comunicado.

"Al constatar que el Paris Saint-Germain no podía organizar el partido en un estadio alternativo, el Comité recibió garantías del Stade Rennais de que podrían albergar el encuentro de la primera jornada el domingo 23 de agosto a las 20.45", añadió.

Por su parte, el campeón de Francia y de Europa apuntó que prepara la sustitución del césped. "La última ola de calor, tras las sucesivas y excepcionales olas de calor que azotaron la región de París este verano, ha acelerado enormemente el deterioro del césped del Parque de los Príncipes", explicó el PSG.

"El PSG ya ha encontrado una solución para sustituir el césped del Parque de los Príncipes para los próximos partidos, empezando por el partido en casa contra el AS Mónaco el 4 de septiembre de 2026, en la tercera jornada de la Ligue 1", añadió.