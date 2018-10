Puyol: "El Barça está haciendo una temporada extraordinaria"

Publicado 27/02/2018 15:17:37 CET

MONTECARLO, 27 Feb. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El excapitán del FC Barcelona Carles Puyol ha asegurado que los blaugranas están haciendo de la mano de un Ernesto Valverde que se ha adaptado muy bien a la filosofía del club una temporada "extraordinaria" que le deja muy contento al ver jugar a su equipo y antiguos compañeros.

"Veo muy bien al Barça, está haciendo una temporada extraordinaria y muy contento de cómo están saliendo las cosas. Hay un grupo de jugadores extraordinarios que hacen un trabajo muy bueno y un entrenador que se ha adaptado muy bien", comentó en un encuentro con medios españoles previo a la Gala de los Laureus de este martes en Montecarlo.

Sin saber si podrán repetir la gesta lograda con Pep Guardiola en el banquillo en 2009, con el triplete, o ganando 14 títulos de 19 posibles, con la base formada en la Masia, no ve que la cantera se esté estancando pese a la deriva en la política de fichajes del club hacia buscar el talento fuera a base de talonario, como con Ousmane Dembélé o Philippe Coutinho.

"Fue algo extraordinario lo que pudimos vivir nosotros, teníamos doce jugadores de la cantera en la plantilla de los cuales ocho o nueve eran titulares cada semana y eso es muy difícil verlo en grandes equipos que luchan por todos los títulos. Se pudo conseguir y es un orgullo", rememoró.

Pero cree que la Masia sigue estando bien. "La cantera siempre se cuida y seguro que van a salir otros jugadores. Pero si vas fuera tienes que pagar estos precios que me parece una locura pero es lo que hay. No lo podemos controlar. Eso va a obligar a que tengas que cuidar más la cantera, no sólo el Barça sino todos", avisó.

"No tanto es el pagar, sino que jugar en Barça o Madrid siempre es un plus. Ahora hay proyectos que también están muy bien y que también compiten para ganar. Al final no es sólo dinero, el jugador quiere ganar", recordó.

Por otro lado, preguntado por Samuel Umtiti, aseguró que la nueva pareja fija de Gerard Piqué, como lo fue él hasta su retirada, ya es un líder del equipo. "Umtiti su temporada pasada ya fue muy buena pero esta la verdad es que está creciendo cada día y se está situando entre los mejores centrales. Para mí es un líder", aseguró.