Querétaro (México) acogerá la segunda Barça Academy Residency del FC Barcelona

Jugadores de una Barça Academy - FCB

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona anunció este miércoles la puesta en marcha de la Barça Academy Residency Querétaro (México), que se convertirá en el segundo proyecto residencial internacional de su red formativa después del inaugurado en Arizona (Estados Unidos) en 2017.

La nueva iniciativa arrancará este próximo verano con la celebración de los Summer Camps residenciales y, posteriormente, a partir de octubre de 2026, se llevarán a cabo los 'try outs' para seleccionar a los jugadores que formarán parte del programa de residencia.

El proyecto residencial como tal comenzará en septiembre de 2027, con estudiantes residentes durante todo el año. Esta nueva estructura convivirá con la Barça Academy Querétaro, inaugurada en julio de 2024 y orientada a jugadores de entre 6 y 18 años sin carácter residencial, ampliando así la presencia formativa del club blaugrana en México.

Según explicó la entidad catalana, la Barça Academy Residency Querétaro se sostendrá sobre tres pilares fundamentales para garantizar su desarrollo bajo los estándares del club.

El primero será la metodología de juego y entrenamiento propia del Barça, que estará liderada por un director técnico desplazado desde Barcelona para asegurar la aplicación del modelo futbolístico reconocible de la entidad.

El segundo eje será la formación académica de los deportistas, que cursarán sus estudios en un colegio internacional homologado por las autoridades educativas de Estados Unidos y Canadá.

Por último, el tercer pilar será una residencia de primer nivel enfocada al desarrollo integral del jugador, combinando la preparación deportiva, académica y personal.

En una primera fase, la Barça Academy Residency Querétaro contará con tres equipos: uno para jugadores nacidos en 2012, otro para los nacidos en 2013 y un tercero para futbolistas de 2014. Además, las plazas serán limitadas y los jugadores con mayor talento podrán optar a becas para su estancia.

Hasta el momento, en la primera Barça Academy Residency de Arizona (Estados Unidos) se han formado, de entre los muchos jugadores que han pasado por las instalaciones, los siguientes jugadores internacionales absolutos con sus países; Matthew Hoppe, Diego Luna, Caden Clark (Estados Unidos) y Julián Araújo (México).