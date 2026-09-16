La Quiniela incluye a la Liga F Moeve para que "el fútbol femenino forme parte de las conversaciones deportivas"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el Ministro de Hacienda, Arcadi España, junto a demás directivos en la presentación de la nueva Quiniela en el Consejo Superior de Deportes de Madrid. - PRENSA CSD

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, celebraron este miércoles la incorporación de cuatro partidos de la Liga F Moeve a la Quiniela, "un acto de justicia" y "un gol por la igualdad" que ayudará a que "el fútbol femenino forme parte de las conversaciones deportivas"

Esta iniciativa ha contado con el impulso del Ministerio de Igualdad y supone la apuesta del Gobierno y de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado por el fútbol femenino, en una temporada especialmente significativa por coincidir con el 80 aniversario del tradicional juego.

Bajo el lema 'Ahora con el fútbol femenino', la nueva Quiniela destinará igualmente un 15 por ciento de su recaudación a la financiación de Liga F como beneficiaria directa de la recaudación del Impuesto sobre Actividades de Juego.

"La inclusión de la Liga F es fruto de mucho trabajo, de la reivindicación del ámbito del fútbol y del compromiso del Gobierno en el deporte", aseguró Tolón en la presentación de los cuatro partidos de Liga F Moeve en la Quiniela en su 80º aniversario en Madrid, donde apuntó lo "especial" de este anuncio porque la Quiniela forma parte de la "historia social y deportiva de España".

Tolón expresó que este "es un gesto que cumple dos objetivos". "Aumentar los recursos al deporte practicado por las mujeres y de fomentar su visibilidad, es importante fomentarla. No basta con hacer cambios legislativos, es necesario más como cambiar la mentalidad y promover un cambio cultural que miles de personas tengan que poner un 1, una x o un 2", explicó durante el acto celebrado en el CAR de Madrid donde también estuvo el presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Jesús Huerta.

Y es que la ministra destacó que este anuncio no solo es cuestión de deporte, sino de derechos y oportunidades. "Significa que el fútbol femenino forma parte de las conversaciones deportivas y de qué referentes quieren tener los niños y niñas. Durante mucho tiempo el deporte femenino ha contado con menos espacio, recursos y visibilidad, y gracias a decisiones valientes como estas hace ver que la realidad está cambiando", añadió.

"Vivimos en un momento de inflexión en el que estamos dejando de preguntarnos si el deporte femenino tiene espacio a cuánto más puede crecer", subrayó Tolón, que afirmó que esta entrada en la Quiniela pretende "profundizar en la estrategia de nutrir recursos económicos estables a la estructura de los clubes" y para dejar claro que el Gobierno quiere seguir siendo "aliado" del fútbol femenino. "Apostar por el deporte femenino es apostar por el talento, igualdad y futuro de un deporte que represente mejor a la sociedad que queremos ser", sentenció.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, cree que este anuncio supone "un paso importante" para la "sostenibilidad y la visibilización" del fútbol femenino. "La manera en la que se ha mirado al fútbol femenino ha estado atravesada por el machismo y prejuicios muy arraigados y el camino hacia la normalidad no ha sido una línea recta. Habrá resistencias, ataques y habrá quien busque argumentos para frenar el avance,", recordó. "La Quiniela cumple 80 años convertida una vez más en lo que ha sido siempre, un reflejo de la sociedad española. Hoy esa sociedad es más justa, más igualitaria y más plural", concluyó.

Además, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, destacó esta novedad en la Quiniela como un "acto de justicia" después de 80 años y que "tiene que ver con el gran principio de la cultura moderna y democrática, igualdad, de mover los obstáculos". "Tengo el sentimiento de felicidad personal, de satisfacción por el deber cumplido, y de gratitud, por todos los que habéis hecho posible", apuntó el mandatario, que subrayó el esfuerzo de todas las instituciones que han trabajado para este logro.

BEATRIZ ÁLVAREZ: "EL MODELO QUE SE PERSIGUE EN ESPAÑA ES SOSTENIBLE"

Para la presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, es un "día de celebración que llevan peleando para que llegue el día de hoy" y que suponía "un gol por la igualdad". "Que Liga F esté cuatro partidos en cada jornada es un gran paso, contribuye a la sostenibilidad", remarcó.

"Hay algo importante para nosotros que es la normalización, que el fútbol no tenga apellidos. El modelo que se persigue en España es un modelo sostenible, en el que haya más ingresos para invertir. Vamos a seguir dando estos saltos. Es el gran reto del fútbol femenino, ante las personas que dicen que esto no es sostenible, los clubes lo demuestran con hechos", expresó.

La directora de Fútbol Femenino de la Real Federación Española (RFEF), Reyes Bellver, admitió que la de hoy era "una demanda histórica". "La Quiniela, como el deporte, es de todos y todas es gracias a lo que podemos hacer todos. Estamos construyendo un producto con identidad propia y es visibilizar, lo más importantes de estos cambios es que visibiliza y normaliza", advirtió.

Lola Romero, directora del Atlético de Madrid Femenino, consideró "estupendo que Loterías haya hecho un hueco en el fútbol femenino". "La Quiniela es un producto nacional que consume mucha gente y que empiecen a conocernos y a formarse en qué tienen que poner en esa casilla, es tremendo. Es un paso que ya no tiene vuelta atrás", destacó.

Finalmente, Paola Ulloa, futbolista del Madrid CFF, ve esta inclusión en la Quiniela como "algo increíble". "La jornada pasada salió el Madrid CFF y es una pasada. Para las niñas que están empezando, es un orgullo que pueden pensar en ser profesionales, que vean estos pasos que no hay límites", sentenció.