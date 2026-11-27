Levante - Racing Santander - LALIGA

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander venció (1-3) al Levante en la jornada 14 de LaLiga EA Sports celebrada en el Ciutat de València, donde perdonó el equipo local en el primer tiempo y acertó el visitante en el segundo para culminar una gran reacción y remontada.

Los de José Alberto demostraron su capacidad goleadora con un doblete de Pablo García, quien entró al campo a la hora de encuentro, y el 1-2 de Yassir Zabiri, revelación de la liga con 12 goles. El Racing, recién ascendido, se colocó sexto en la tabla.

Mientras, un Levante que tendrá que estar atento de la zona baja este fin de semana por la posibilidad de caer a zona de descenso encontró poco premio a su buena primera mitad. Dani Requena y Dela las tuvieron a pares para adelantar al equipo 'granota'.

Después, el propio Iván Romero, Jon Ander Olasagasti u Oriol Rey perdonaron, hasta que al descanso al menos subió el 1-0. Sin embargo, vista la reacción del Racing, el resultado sin duda fue corto para un Levante que no supo mantener el control. El cuadro visitante fue algo más reconocible y, sobre todo, tuvo gol.

Desprotegido en la salida cántabra, el Levante sufrió a su espalda. Pablo García firmó un golazo para el 1-1 y, en la recta final, apareció Zabiri para la remontada. En el descuento, el delantero andaluz firmó el 1-3 con otro zapatazo desde lejos. Tercera victoria seguida de un Racing fuerte y que pelea por Europa, mientras el Levante solo ha ganado un partido de los últimos once.