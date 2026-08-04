El Racing de Santander ficha a Pedro Felipe para los próximos cuatro años

Archivo - Pedro Felipe, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Gianni Santandrea - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club de Santander ha acordado con la Juventus FC el fichaje, hasta el 30 de junio de 2030, del defensa brasileño Pedro Felipe de Jesus Gomes, central de 22 años y que la temporada pasada estuvo cedido en el US Sassuolo Calcio de la Serie A italiana.

Nacido el 23 de mayo de 2004 en Itajuípe, Bahía (Brasil), Pedro Felipe "inició su carrera profesional en las categorías inferiores del Vitoria y en 2022 se incorporó al Palmeiras, con el que se proclamó Campeón de la Copa de Brasil y del Campeonato Paulista Sub-20", según apuntó este martes el Racing de Santander en una nota de prensa.

En 2024 firmó por la Juventus de Turín para jugar en su equipo filial, disputó 34 encuentros en los que hizo dos goles y ya durante la campaña 2025-26 se estrenó en la Seria A con el Sassuolo, donde militó cedido. "Su debut en la primera categoría italiana fue ante el Hallas Verona el 20 de febrero de este año", zanjó el comunicado verdiblanco.