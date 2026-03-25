Rafael Louzán analiza el crecimiento de Primera Federación en esta temporada junto a sus clubes. - RFEF

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de trabajo de Primera Federación ha participado este lunes en una reunión con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, para analizar varios aspectos de dicha categoría, habiendo "destacado la mejora sustancial de las retransmisiones".

Así se expresó la propia RFEF sobre el impacto mediático, "fruto del trabajo conjunto con LaLiga"; en una nota de prensa, indicó que eso "ha repercutido en un mayor alcance y audiencia a nivel nacional", lo cual "ha posicionado a la categoría entre una de las más atractivas del país".

"Gracias al acuerdo de colaboración entre la RFEF y LaLiga, la Primera Federación Versus e-Learning cuenta con 10 operadores televisivos, 7 cadenas autonómicas y la emisión de un partido en abierto y a nivel nacional a través de Teledeporte que ha acercado la competición a todos los rincones", detalló el mismo comunicado federativo.

Louzán transmitió a los representantes de los clubes la importancia de trabajar unidos para continuar en la línea ascendente. La jornada también contó con la intervención de Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y de Eduardo Prieto Iglesias, director Proyecto VAR, quienes analizaron los primeros meses del Football Video Support.

"Durante la reunión se han tratado aspectos relativos a los derechos televisivos, mejoras de las instalaciones y horarios, buscando así la mejora entre todas las partes", precisó el comunicado de la RFEF.

Louzán cerró la sesión agradeciendo la participación de los clubes e invitándolos a un nuevo encuentro que trate temas como cambios normativos y de reglamento económico, con las miras puestas en la campaña entrante.