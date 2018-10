Ramírez, sobre la marcha de Viera: "No podemos competir con las cantidades que le ofrecen"

Publicado 19/02/2018 19:04:10 CET

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha afirmado este lunes que el club canario no puede "competir" con las cantidades que han ofrecido a Jonathan Viera para fichar por el Beijing Guoan chino y, además, ha apuntado que cree haber tomado la decisión "más correcta y beneficiosa para el club".

"No podemos competir con las cantidades que le ofrecen. Creo que he tomado la decisión más correcta y beneficiosa para los intereses del club. No estoy satisfecho con la operación, me he sentido obligado a buscar una solución, en lo económico hemos obtenido lo que queríamos pero en lo deportivo hacemos un pésimo negocio", declaró a UDRadio.

A pesar de los continuos intentos de la entidad por contar con el jugador hasta final de temporada, el presidente aclaró la situación. "La solución era que el Beijing se lo llevara en verano pero no lo aceptaron. Todo eso nos originó el tener que buscar la fórmula para que todos saliésemos lo menos dañados posible", señaló.

En cuanto a los detalles de la operación, Ramírez indicó que el club se guarda un 30% por una posible venta. "Hemos conseguido obtener un 30% de una futura venta y Jonathan ha firmado un acuerdo con el equipo, que se reserva la obligatoriedad de su regreso por cualquier circunstancia que no active el cobro del 30% de sus derechos económicos", añadió.

Por último, el presidente tuvo palabras de agradecimiento hacia el futbolista. "Es un gran profesional, ama a este club y me lo ha demostrado. No dudó en venir al equipo cuando jugaba en el Standard de Lieja, aún perdiendo dinero. Lo que no podemos hacer ahora es arruinarle la vida a uno de los nuestros", sentenció.