Ramón Terrats regresa traspasado al Getafe tras su cesión al Espanyol

El jugador Ramón Terrats firma con el Getafe CF - GETAFE CF

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF ha anunciado este miércoles el fichaje del centrocampista español Ramón Terrats, de 25 años, que regresa al conjunto azulón procedente del Villarreal CF después de haber jugado la pasada temporada como cedido en el RCD Espanyol.

"El Getafe CF y Ramón Terrats vuelven a encontrarse", señaló el club madrileño en un comunicado, que destacó que el futbolista regresa tras una primera etapa en la que "dejó un gran rendimiento y se ganó el cariño de la afición".

Terrats disputó la campaña 2025-26 en calidad de cedido en el RCD Espanyol, donde participó en 31 encuentros oficiales, 29 de Liga y 2 de Copa del Rey, con un balance de un gol y dos asistencias, consolidándose como una pieza importante en los esquemas de Manolo González.

El mediocentro catalán, nacido en Barcelona, ya defendió la camiseta del Getafe anteriormente, cuando disputó 16 partidos y firmó cuatro goles y una asistencia en el tramo final de la temporada 2024/25, antes de regresar al Villarreal, club con el que acumuló 54 encuentros oficiales, dos tantos y cinco asistencias a lo largo de sus diferentes etapas.