Raphinha: "Me encantaría terminar mi carrera en el Barça"

El jugador del FC Barcelona Raphinha atiende a la prensa tras renovar hasta 2030 - JAVIER BORREGO / AFP7 / EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero y capitán del FC Barcelona Raphinha ha manifestado este jueves su deseo de retirarse en el club blaugrana si su físico se lo permite, tras oficializarse su ampliación de contrato hasta 2030, en una comparecencia en la que ha elogiado a Lamine Yamal afirmando que merece "ganar diez Balones de Oro" y en la que se ha mostrado "sorprendido" por alcanzar los 19 goles en su nueva posición de delantero centro en lo que va de campaña.

"Es un sentimiento de mucho orgullo. Solo nosotros sabemos lo que pasamos internamente desde el momento que llegamos en el club hasta el momento con el Barça. Me siento muy orgulloso por todo aquello que he conquistado en el club, digo individualmente y también colectivamente. Y obviamente espero tener más años si posible. Obviamente, si mis piernas me permitan seguir jugando a un alto nivel, me encantaría terminar mi carrera en el club", ha afirmado en atención a los medios tras renovar.

En este sentido, el internacional brasileño ha descartado cualquier tipo de rivalidad individual con Lamine Yamal tras ser cuestionado por la posible pugna entre ambos por el siguiente Balón de Oro. "No vemos esto como una competencia entre nosotros. Yo quiero siempre que él tenga los mayores números posibles, que conquiste todo lo que puede en su carrera. Yo estaríá súper contento de que él pudiera ganar diez Balones de Oro, creo que lo merece por todo lo que está haciendo", ha asegurado.

Respecto a su rendimiento realizador y su adaptación a la demarcación de delantero centro, ha admitido su propia sorpresa ante sus 19 tantos del curso. "Los números no me los imaginaría llegar en este momento de temporada, me han sorprendido un poco, pero ahora mismo creo que puedo llegar mucho más lejos. Para jugar de nueve daría todo lo que tengo para adaptarme lo más rápido posible, y estando cerca de la portería es más fácil con la calidad de equipo que tenemos", ha explicado, destacando el carácter instintivo de sus desmarques.

Asimismo, el capitán ha repasado su evolución tras superar las dudas de sus primeras campañas. "Revertir mi situación tiene más que ver con números personales, pero desde el primer día siempre he dado mi mejor de todas las maneras posibles. He hecho dos temporadas en las que parecía que querían expulsarme del club, pero con más confianza y madurez he hecho mi trabajo más tranquilo. No me gusta hacer comparaciones con otros jugadores, ellos construyeron su historia; yo siempre quise dar mi mejor para tener mi sitio en el corazón de los 'culers'", ha expresado.

Cuestionado sobre la conveniencia de disputar la jornada liguera tras el fallecimiento del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel, Raphinha ha mostrado el respeto del plantel a la decisión institucional. "Es una decisión que no me compete a mí. Como futbolista quiero jugar porque es nuestro trabajo, hay gente responsable que puede decidir esto. Fue una fatalidad que me tocó mucho en lo personal, pero creo que una manera de respetar es seguir trabajando", ha considerado.

En cuanto a su estado físico y los parones internacionales con Brasil, ha transmitido tranquilidad al barcelonismo. "Con el seleccionador hemos hablado un rato sabiendo que me estoy recuperando. No es una lesión, estoy muy bien pero aún no estoy a mi 100%. Que los 'culers' no estén preocupados porque soy una persona que se cuida mucho y hago todo lo posible por estar bien", ha subrayado.

También ha valorado su vínculo con el director deportivo del club, Deco, quien fue su agente, aclarando que ahora gestiona sus asuntos contractuales directamente con su esposa. "Llevamos diez años de una amistad muy buena, he tenido a Deco como un padre. Hoy no tengo agente, llevo mi vida yo con mi esposa y cuando tenemos que hacer renovaciones lo hacemos nosotros. La relación con Deco es espectacular, aunque a veces tengamos que tener algunas peleas por el club y por mí, pero siempre salimos con una buena conversación", ha detallado.

Finalmente, ante el próximo duelo liguero contra el Atlético de Madrid y las pasadas derrotas ante Real Madrid y PSG, Raphinha ha cerrado exhibiendo la máxima ambición del vestuario. "El equipo está en buena forma, ganamos el partido de Liga tras caer ante el Madrid y el de Champions tras el París. Fuimos desclasificados contra el Atlético en Champions pero nuestros números son más positivos que negativos. Nuestro objetivo es conquistar todos los títulos posibles y hasta 2030 ganar todos, obviamente quiero ganar la Champions pero también los otros tres títulos", ha concluido.