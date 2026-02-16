Raphinha recibe el alta y podrá jugar el derbi catalán en Girona

   El jugador del FC Barcelona Raphinha ha recibido este lunes el alta médica y estará disponible para su entrenador, Hansi Flick, para el duelo de LaLiga EA Sports contra el Girona FC de esta noche a las 21.00 horas en Montilivi, correpondiente a la jornada 24.

   Según explica el club, el brasileño ha superado la lesión que le ha apartado de los terrenos de juego en los últimos tres partidos y entra en la convocatoria. Por el contrario, siguen sin hacerlo Marcus Rashford, Pedri, Gavi y Christensen.

   Así pues, la lista la forman: Joan Garcia, Szczesny, Kochen; Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia; Fermín, Marc Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Tommy; Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal y Raphinha.

