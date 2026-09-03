Rayane Belaid ficha por el Rayo Vallecano por las próximas cinco temporadas

Archivo - Rayane Belaid antes de un partido con el Atlético de Madrid - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mediapunta español Rayane Belaid se convirtió este jueves en nuevo fichaje del Rayo Vallecano, club al que llega traspasado por el Atlético de Madrid y por el que firma por las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

El futbolista de 21 años llega tras pasar por la cantera rojiblanca donde destacó en el Juvenil A antes de dar el salto al Atlético de Madrid B, debutando la pasada temporada con el primer equipo. Además, fue campeón de Europa Sub-19 con España en 2024 y disputó el Mundial Sub-20.