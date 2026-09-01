El Rayo acusa a la Comunidad de Madrid de "mantener oculto más de siete meses" el informe sobre Vallecas

Archivo - Fachada del Estadio de Vallecas - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano ha acusado a la Comunidad de Madrid de mantener "oculto" durante "más de siete meses" el informe que motivó el pasado mes de julio la suspensión cautelar de la concesión de uso del Estadio de Vallecas, y ha afirmado que el organismo es "el único responsable" de que el equipo no pueda jugar en el recinto.

En un largo comunicado en el que adjunta páginas de los diferentes informes, pantallazos y fotografías de cuadros de inspecciones, el club vallecano explica que durante las cinco últimas semanas se han dicho muchas cosas, "algunas de ellas ciertas, otras inexactas y la gran mayoría directamente falsas". "El Rayo Vallecano emite este comunicado cuando ha comprobado que, bajo una apariencia de legalidad, la voluntad que anima a la Consejería de Deporte de la Comunidad de Madrid es causarle perjuicios en todos los órdenes, retrasando deliberadamente competir en el Estadio de Vallecas", comienza el escrito.

En este sentido, afirma que la Comunidad es "la única responsable" de que el equipo no jugase en casa el partido contra el Deportivo Alavés del 20 de agosto, después de que el pasado 28 de julio anunciase que se suspendía la concesión aludiendo a los defectos graves de las instalaciones destacados en un informe de auditoría fechado el 14 de julio. Además, afirma que también será la culpable de que tampoco se juegue en Vallecas el duelo contra el Racing de Santander del 5 de septiembre.

El Rayo asegura que el informe de auditoría de la Consejería de Deporte de la Comunidad de Madrid del 27 de julio, firmado el 14 de julio, es "la transformación en pdf de un informe que fue creado en word el 12 de diciembre de 2025". "Si alguien se creyó lo que decía, no se explica que la Consejería lo haya mantenido oculto más de siete meses. Y ese informe adolece de errores y omisiones escandalosos, que lo deslegitiman en su integridad", señala.

El informe de auditoría apunta a que la instalación eléctrica de baja tensión tiene "una total falta de control reglamentario" y que el último registro de oficial de una verificación data del año 2009. Sin embargo, el Rayo afirma haber presentado el 6 de diciembre de 2023 un certificado de un Organismo de Control Autorizado (OCA) con vigencia hasta el 24 de mayo de 2028, con la Comunidad de Madrid como titular de la instalación.

Sobre las licencias de autorización-funcionamiento y de ocupación, que el informe aseguraba que faltaban, el club destaca que cuenta con un informe del Director General de la Edificación del Ayuntamiento de Madrid de 7 de junio de 2023 que muestra que cuenta "con los permisos correspondientes" para la celebración de partidos de fútbol".

En cuanto a la instalación de protección contra incendios, el Rayo señala que entregó a la Consejería el 29 de julio "las últimas actas de inspección anual de 4 de marzo de 2026, con duración anual", y recuerda que el Plan de Autoprotección es del año 2009, sin actualizar desde entonces. "El Rayo Vallecano ha acreditado, en el período de 16.09.2021 a 27.08.2025, veinte actualizaciones del Plan de Autoprotección, todas ellas registradas en la Comunidad de Madrid". También destaca que "nunca ha habido incidencias de seguridad, accesibilidad y salubridad para nadie" en los últimos diez años.

"Si la Consejería hubiera estado preocupada por la seguridad del Estadio de Vallecas, una vez que, desde diciembre de 2025, existe el informe de auditoría que finalmente ha sido difundido con fecha de firma del 14 de julio de 2026, lo habría dado a conocer a todos, incluido al Rayo Vallecano, requiriendo la ejecución de las obras y actuaciones necesarias para garantizar la seguridad", expone.

Durante varias páginas, la entidad presidida por Raúl Martín Presa va detallando lo acontecido en estas semanas, denunciando que durante más de siete meses se ha mantenido oculto el informe de auditoría. "Es lógico que el informe exista desde el 12 de diciembre de 2025, pues la Consejería promovió su contratación el 7 de octubre de 2025, y la única visita del técnico al Estadio y sin realizar prueba práctica alguna, se produjo el 1 de diciembre de 2025. Es lógico pensar, por tanto, que el informe, en Word, esté identificado como '251212' en alusión al día 12 de diciembre de 2025", explica.

"La Consejería, durante estos más de siete meses, no ha requerido al Rayo Vallecano la ejecución de obra alguna tendente a subsanar supuestas deficiencias apreciadas por ese informe de auditoría que existía desde diciembre de 2025. La hipótesis más "amable" con la Consejería, y más probable, es que nadie se ha llegado a creer lo que dice el informe de auditoría, conscientes de su metodología muy deficiente y de sus manifiestas carencias, evidenciadas por no darse por enterado siquiera de documentos técnicos obrantes en los archivos de la Comunidad de Madrid", añade.

Por otra parte, el Rayo recuerda que en el pasado mes de junio la Consejería publicó su proyecto de reforma integral del Estadio de Vallecas, con una inversión superior a 60 millones de euros, pretendiendo que el club asumiese el coste como concesionario. Si se negaba, según el Rayo, extinguiría la concesión, con vigencia hasta 2039 y ampliable hasta 2049.

Fue entonces cuando se solicitó "multitud de documentación amplísima", sobre la seguridad y habitabilidad del Estadio de Vallecas, "en el plazo de 10 días", hasta el 24 de julio, "a sabiendas de la imposibilidad material de encargar, elaborar y obtener esos proyectos actualizados en breve plazo".

"(...) Alguien instó al auditor a transformar el informe de auditoría del 12 de diciembre de 2025 en 'pdf' el día 14 de julio y firmarlo en 'pdf' a las 13:40:02 horas. Unos minutos después, un técnico de la Consejería firmó a las 15:05 horas del mismo día 14 de julio el informe. 85 minutos para leer más de 100 páginas, comprenderlas, validarlas y redactar un informe de 12 páginas. De ser cierta la cronología, que no lo es, el personal de la Consejería es de los más eficientes del mundo. La Consejería debía conocer el informe de auditoría en Word desde diciembre de 2025", indica.

El 27 de julio se dictó la Orden 1453/2026 de incoación de expediente de extinción de la concesión y de medida cautelar de suspensión, y ya el 28 el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco hablaba del asunto, cuando, según el Rayo, el 19 de marzo, negaba problemas de seguridad en una entrevista radiofónica.

"Lo que ha cambiado entre esas declaraciones y la decisión declarada públicamente en julio de 2026 de extinguir la concesión es que, en junio de 2026, la Consejería confirmó que el Rayo Vallecano no era favorable a invertir más de 60 millones de euros en una reforma del Estadio de Vallecas que apenas aumentaría su aforo de casi 15.000 a unas 18.000 localidades", apunta.

Por último, lamenta la "penúltima excusa dilatoria" de la Comunidad con una analítica de los acumuladores de agua caliente sanitaria, y revela que entre el 5 y el 17 de agosto el club presentó los informes "que acreditan la inexistencia de legionela". "Y por último, la Consejería anuncia, para visitas posteriores al 2 de septiembre, la revisión de la instalación de protección contra incendios sin darse por enterada de que el 13 de agosto el Rayo Vallecano presentó el Certificado O.C.A. de la instalación de protección contra incendios del Estadio de Fútbol de Vallecas", finaliza.