La Comunidad espera que el Rayo juegue en su campo "lo antes posible" y critica que el club "desoyera" advertencias

Archivo - Fachada del estadio de fútbol de Vallecas, dónde suele jugar el Rayo Vallecano, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, espera que el Rayo Vallecano pueda volver a su campo "lo antes posible" y ha criticado que el club "desoyera" las advertencias que se le realizaron en materia de seguridad y mantenimiento de las infraestructuras.

"Recuerdo una vez más que ha sido el Rayo el que ha perdido más el club, el que ha perdido más de un mes desoyendo las peticiones de la Administración que le decían que tenía que aportar una documentación que nunca aportó y que ahora, deprisa y corriendo, está intentando solventar los problemas y la aportación documental", ha valorado el consejero este martes en declaraciones a los medios de comunicación desde Teatros del Canal.

Así, ha subrayado el "incumplimiento culpable" del club y ahora no puede "meter prisa" porque los procesos "llevan su tiempo". Además, ha indicado que no se va a abrir el estadio hasta que se pueda garantizar la seguridad y hasta que "la auditoría externa lo determine".

Considera De Paco que la dirección del Rayo sabe "perfectamente" porque lo han hablado cara a cara que ahora mismo hay un expediente de extinción de la concesión por un incumplimiento culpable de las obligaciones que tenían que ver con el mantenimiento del club y que "han devenido en una falta de seguridad y de salubridad".

"Eso es responsabilidad del Rayo", ha subrayado, a la vez que ha aludido a que estuvo más de un mes "en silencio" mientras la Comunidad le requería que "hiciera lo que tenía que hacer", pero ahora se ha puesto a hacerlo "tarde".

El consejero ha defendido que el procedimiento se ha llevado "con absoluta cautela, con precaución y con absoluto respeto al procedimiento administrativo". "En el momento que tenga la Comunidad de Madrid, y no la opinión del Rayo, la Comunidad de Madrid, una auditoría que diga que el estadio es seguro, pues se abrirá, porque lo que nosotros queremos es que el Rayo vaya a jugar lo antes posible a su estadio, pero a un estadio en condiciones, respetado y mantenido", ha afirmado.