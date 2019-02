El Rayo defiende a Sheila de las acusaciones de racismo y condena la "mentira inaceptable" de Andressa Alves

Publicado 11/02/2019 11:54:17 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano ha negado "rotundamente" que su jugadora Sheila García haya proferido "ofensas o insultos racistas" a la jugadora del FC Barcelona Andressa Alves durante el partido de Liga Iberdrola que ambos equipos disputaron este domingo (0-4), como sostuvo la delantera brasileña, y ha afirmado que la futbolista azulgrana hizo gala de una "violencia desproporcionada" mintiendo "sobre un tema tan sensible como el racismo", una actitud lejana a "los valores futbolísticos y deportivos y de juego limpio" del club catalán.

"Después de hablar con nuestra jugadora, Sheila García, y con otros miembros del equipo y tras analizar detenidamente las imágenes del incidente ocurrido en el transcurso del encuentro, negamos rotundamente que en algún momento se vertieran ofensas o insultos racistas a la jugadora del FC Barcelona Andressa Alves", señala el comunicado del club madrileño.

En este sentido, explica que las imágenes del incidente dejan "perfectamente" claro que en la acción Sheila García "toca la pierna de la jugadora contraria" y esta responde con una reacción "de violencia desproporcionada". "Esta acción se produce a aproximadamente un metro de la colegiada, la cual no escucha nada y por ello en ningún momento indica en el acta del partido que se produjera insulto u ofensa alguna hacia Andressa Alves", indica.

"Es más, esta acción de violencia, desmedida, desproporcionada e injustificada de la jugadora del FC Barcelona fue castigada con la expulsión, ya que como acertadamente indica la árbitra en su acta del partido, solo la intervención de otras jugadoras evitó males mayores", añade.

Por ello, el Rayo "censura sin ambages la actitud violenta" de Andressa, que tras el partido se dirigió al vestuario arbitral "para tratar de justificar con una mentira inaceptable una acción violenta injustificable contra otra jugadora, mintiendo sobre un tema tan sensible como el racismo".

Además, carga contra el técnico culé, Lluís Cortés, al cual acusa de "justificar una acción violenta" de su jugadora. "La gravedad de estas declaraciones no residen solo en justificación de la violencia, sino que para ello se ha servido de la mentira en un tema tan grave, sensible a la vez que mediático como el racismo, y no ha tenido escrúpulo alguno en causar un grave daño psicológico a nuestra jugadora, que ha sufrido unas horas de angustia y preocupación ante las calumnias y la difamación que ha estado padeciendo, sin entrar en el daño a su imagen pública", expone.

Así, considera que el preparador azulgrana hace "un flaco favor al fútbol" al "no recriminar y condenar una actitud violenta". "Justificando ese tipo de acciones hace un flaco favor a su equipo, el cual se queda con una jugadora menos en el campo por la violencia injustificada de una de sus jugadoras, lo cual supone una traición al resto de sus compañeras que están en el campo y al escudo que representa", subraya.

"Nos entristece ver como tanto Lluís Cortés como Andressa Alves han estado en nuestra ciudad deportiva muy alejados de los valores futbolísticos del escudo que representan, no siendo dignos representantes de los valores futbolísticos y deportivos y de juego limpio que desde los años 90 dejó grabados en el mismo El Sr. Johan Cruyff, los cuales han llevado al FC Barcelona a ser una de las instituciones deportivas referentes e importantes a nivel mundial durante las últimas décadas", apunta.

Por otra parte, el Rayo espera que estas acciones sean "internamente reprobadas". "Estas mentiras y falsas acusaciones hacia Sheila son inaceptables, ya que nuestra institución siempre se ha caracterizado por su lucha contra el racismo, hasta el punto de dedicar equipaciones a ello, siendo este uno de nuestros valores principales grabados en el ADN de todo el rayismo (...) Siempre hemos dado muestras de esta lucha, razón por la cual nos sentimos más dolidos y ofendidos si cabe con estas difamaciones que hoy se han producido", manifiesta.

Por último, el club rayista lamenta la "utilización malintencionada" que ha hecho una jugadora "de su color de piel" con el único fin de "culpar a una compañera de su propia violencia". "Las jugadoras de la Liga Iberdrola deben ser ejemplo para los múltiples niños y niñas que las siguen y la violencia no solo es un valor a no justificar, sino a condenar", concluye.