Rayo Vallecano - Atlético de Madrid: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

El jugador del Atlético de Madrid Ademola Lookman. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita este domingo al Rayo Vallecano en la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026, en un duelo marcado por la localización del encuentro que se disputará finalmente en el estadio del Leganés, Ontime Butarque, después de que la patronal liguera no diera el visto bueno al estado del terreno de juego del fuedo vallecano.

POSIBLES ALINEACIONES

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha; Valentín, Díaz; Isi, Akhomach, Álvaro García; De Frutos.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Le Normand, Ruggeri, G. Simeone, Mendoza, Llorente, Baena; Lookman y Sorloth.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Rayo Vallecano y Atlético de Madrid de la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 15 de febrero a las 16.15 horas en Butarque.

DÓNDE VER

El duelo entre los pericos y los vigueses se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.