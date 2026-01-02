Rayo Vallecano - Getafe: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rayo Vallecano y Getafe inician la jornada 18 de LaLiga EA Sports este viernes con un derbi madrileño en el Estadio de Vallecas, regreso del parón navideño con las ganas en ambos equipos de sacarse la espina del último partido y de la crisis que atraviesan.

POSIBLES ALINEACIONES

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Unai López, Valentín, Díaz; Isi, Camello y Álvaro García.

Getafe: Soria; Iglesias, Duarte, Djené, Rico; Femenía, Milla, Arambarri, Mario Martín; Liso y Juanmi.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Rayo Vallecano y Getafe de la jornada 18 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 2 de enero a las 21.00 horas en el estadio de Vallecas.

DÓNDE VER

El duelo entre los franjirrojos y los azulones se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.